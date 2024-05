Staten håver inn på private equity

Argentum er en ledende investor innen private equity-fond i Europa og eies av den norske stat. Målet for staten med Argentum er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor bærekraftige rammer gjennom investeringer i aktive eierfond.

Siden oppstarten i 2001 har det gitt en årlig avkastning på 14,2 prosent.

Årsresultatet for 2023 viser et overskudd på 1,8 milliarder kroner, opp fra 1,2 milliarder i 2022. Ifølge selskapet gir det en avkastning på 13,9 prosent etter kostnader, opp fra 9,7 prosent samme periode året før.

– Dette er sterke resultater, og vi er glade for at vi nok et år kan levere milliardresultater, sier Espen Langeland, adm. direktør i Argentum til Finansavisen.

Fondet har 3 milliarder euro, tilsvarende 35,1 milliarder norske kroner, i forvaltningskapital.

Fortsatt uro

Resultatene er skapt i det som fortsatt beskrives som et «krevende kapitalmarked».

– Høy inflasjon, stigende renter, økt geopolitisk uro og lavere økonomisk aktivitet, preget den globale økonomien i 2023. Dette ga også et mer utfordrende bakteppe for private equity-bransjen. Både investeringsbeslutninger og forvaltning av porteføljeselskap påvirkes av den makroøkonomiske situasjonen. Likevel ser vi at våre investeringer har levert god avkastning og at private equity har vist seg å være motstandsdyktig i de usikre tidene, sier Langeland, og legger til:

– For Argentums del har tilgangen på investeringsmuligheter aldri vært større. Alle vil ha oss med på laget, naturlig nok. Og det er veldig mye spennende som skjer i markedet. I vår underliggende portefølje har vi eksempler på digitale løsninger som forenkler hverdagen til folk, helseteknologi som gjør livet enklere for mennesker i sårbare situasjoner samt teknologiske løsninger som gir effektivitetsgevinster for store og små bedrifter.

Endringer

Langeland har vært en del av Argentum siden oppstarten og overtok for to år siden som selskapets øverste sjef. Gjennom 2023 har ledelsen sammen med styret gjennomført flere tiltak for å styrke Argentum ytterligere.

– Vi har bygget ut investeringsteamene for å sikre økt kapasitet fremover i takt med det økende antallet investeringsmuligheter. Vi har også styrket kompetansen innenfor bærekraft og compliance. Totalt sett ser vi at dette øker vår attraktivitet i markedet både som investor og forvalter, sier Langeland.