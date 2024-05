Oslo Børs endte i rødt mandag. Hovedindeksen sto da børsen stengte i 1.416,45, ned 0,16 prosent.

Oljeprisen

Et fat Brent-olje kostet mandag da børsen stengte 83,74 dollar fatet, opp 1,3 prosent, mens WTI-oljen steg 1,9 prosent til 79,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor falt 1,3 prosent, mens Aker BP endte ned 0,2 prosent. Vår Energi steg derimot 0,5 prosent.

I rødt

Marie Roskrow har trukket seg som styreleder i ArcticZymes med øyeblikkelig virkning. I tillegg har Jane Theaker trukket seg som styremedlem, med henvisning til personlige årsaker.

Valgkomiteen i ArcticZymes foreslår at Sharon Brownlow, Petter Dragesund og et tredje styremedlem skal velges som nye styremedlemmer i selskapet.

Aksjen falt mandag 5,9 prosent.

ABG Sundal Collier nedgraderer Prosafe til hold, med et kursmål på 35 kroner pr aksje, fra tidligere 75 kroner.

«Utfallet for aksjonærene virker ganske binært, noe som gjør en holdanbefaling etter vårt syn det mest hensiktsmessige inn i en refinansiering», skriver meglerhuset.

Aksjen falt 7,9 prosent til 30,90 kroner.

Klaveness Combination Carriers falt 4,2 prosent til 104,80 kroner. Aksjen gikk mandag eks. utbytte på 3,80 kroner pr. aksje.

Styret i Borgestad foreslår at generalforsamlingen i selskapet vedtar en aksjespleis, hvor 40 aksjer slås sammen til en aksje. Det har ingen innvirkning på aksjekursen, men den falt 0,2 prosent.

Opptur

Pareto Securities starter dekning av Elopak med en kjøpsanbefaling og kursmål 44 kroner.

«Med et stort potensial fra de strategiske initiativene argumenterer vi for at ytterligere kursoppgang er berettiget», skriver meglerhuset. Kursmålet reflekterer en P/E på 14 ganger 2024-estimatene, med en direkteavkastning på fire prosent.

Aksjen steg mandag 2 prosent til 38,50 kroner

Photocure klatret 4,7 prosent til 60,50 kroner. Selskapet meldte søndag at National Medical Products Administration har akseptert Photocure-partner Asieris Pharmaceuticals medikamentsøknad for vurdering av Cevira for potensiell markedsføringstillatelse i Kina.

Sommerflyvningene har startet, og Norse Atlantic melder om mer enn en dobling i antall passasjerer i april. Det sendte flyselskapet opp 4,4 prosent til 9,90 kroner.

Resultatsesong

Link Mobility Group la mandag frem kvartalstall, og falt 1,2 prosent. Link leverte 25 prosent topplinjevekst i første kvartal, og ser sterk vekst i kontantstrømmen de neste årene.