Wall Street: Gamestop-aksjen gikk til himmels

Slik gikk det med de ledende indeksene på New-York børsen:

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,02 prosent, mens industritunge Dow Jones-indeksen gikk ned 0,2 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq steg nær 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til 4,485 prosent, mens den såkalte «fryktindeksen» VIX steg 8,76 prosent til 13,65.

Olje

Et fat nordsjøolje handles for dagen til 83,46 dollar, opp nærmere 1 prosent fra fredag. Ett fat WTI-olje handles mandag opp 1,18 prosent til 79,18 dollar.

Gamestop-aksjen til værs

De fleste av oss husker Gamestop-shortskvisen i 2021, da småsparerne på Reddit-forumet r/WallStreetBets samlet seg for å drive opp aksjekursen på Gamestop, og dermed tvinge ut shorterne i aksjen. Resultatet ble at aksjekursen steg over 1.700 prosent i løpet av én måned, etter at kampanjen gikk viralt.

Nå gjør aksjen nye bevegelser etter at Keith Gill, mannen som startet GameStop-shortskvisen i 2021, har postet sitt første innlegg på nesten tre år. Det sender aksjen opp 49 prosent i åpningsminuttene.

Innlegget, et bilde på X (Twitter) av en dataspiller som lener seg fremover i stolen sin for å konsentrere seg og ta spillet mer på alvor, er det første innlegget fra Gill siden 2021.

Det er usikkert hva innlegget betyr, men Gamestop-aksjen steg over 74 prosent på Wall Street mandag til 30,47 dollar.

Nytt kursmål for børsrakett

Etter et analytikerskifte i Jefferies går meglerhuset ut med en ny kjøpsanbefaling på Nvidia, samtidig som kursmålet heves fra 780 til 1.200 dollar. Det nye kursmålet indikerer en oppside på 33 prosent for IT-raketten som allerede har steget 81 prosent hittil i år.

Ifølge MarketWatch hever HSBC sitt kursmål på Nvidia fra 1.050 til 1.350 dollar, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Analytiker Frank Lee mener markedet undervurderer det betydelige inntektspotensialet som kunstig intelligens kan resultere i.

Mandag steg aksjen rett under 1 prosent prosent til 903,99 dollar.

Makro

Mens investorer venter på onsdagens amerikanske inflasjonstall (KPI), er indeksene nå nær all-time-high nivåene fra mars.

Dette kommer blant annet av en nedkjøling i arbeidsmarkedet, noe som gir håp om ytterligere rentekutt og flere sterke kvartalsrapporter, ifølge Reuters.

Handelsbanken understreker at onsdagens amerikanske inflasjonstall for april blir viktig å følge med på. De har også potensial til å påvirke renteutsiktene i Norge.

«Vi husker inflasjonstallene fra sist, som var sterkere enn ventet; både for den samlede prisveksten og ikke minst for kjerneprisveksten. Som dermed smadret hypotesen om at den sterke prisveksten i starten av året var drevet av kun midlertidige forstyrrelser. Momentumet i det siste tilsier heller at prisveksten i USA kan være på vei opp igjen, eller i det minste flate ut et stykke i overkant av 3-tallet», skriver Handelsbanken i en rapport.