Disse aksjene er rigget for å slå markedet

Vedvarende inflasjon og usikkerhet om når den amerikanske sentralbanken (Fed) vil kutte rentene, skaper fortsatt motvind for aksjemarkedet.

Overraskende gode resultater i førstekvartalsrapportene, svake arbeidsmarkedsdata og signaler fra Fed om at neste renteendring sannsynligvis ikke blir en økning, har likevel bidratt til å øke investorenes optimisme, skriver CNBC.

I en usikker tid og et utfordrende makroøkonomisk landskap, peker Wolfe Research på et utvalg aksjer som er rigget for å overgå markedet.

«Disse aksjene er ikke bare attraktive på grunn av sin sterke utbyttevekst, men også for deres robuste kontantstrøm», understreker Wolfe Research analytiker, Chris Senyek.

Muligheter i energisektoren

Energiselskapet Constellation Energy har opplevd en ekstraordinær vekst på 85 prosent i aksjeverdi så langt i år, og har doblet utbyttene sine det siste året.

Selskapet, som er en nøkkelspiller innen elektrisk kraft og naturgass, slo også nylig forventningene til inntjening for første kvartal. Ledelsen har i tillegg signalisert at ytterligere tilbakekjøp av aksjer for 1 milliard dollar.

Teknologiselskapet HP Inc kom også med på listen, som på sin side har sett en mer moderat nedgang i aksjeverdi på 1,2 prosent så langt i år.

Til tross for dette har selskapet økt utbyttene sine med 5 prosent det siste året. Tek-selskapet forventer en fri kontantstrømavkastning på 9 prosent for 2024.

Selskapets administrerende direktør, Enrique Lores, har et positivt markedssentiment om sterkere etterspørsel drevet av AI og annen teknologi, som kan posisjonere HP for en ny oppgang.

Vekst på tross av utfordringer

Legemiddelselskapet Johnson&Johnson utpeker seg også, til tross for at de har falt 4 prosent så langt i år. Selskapet overgikk nylig konsensus til omsetning for første kvartal, på grunn av økning i salg av medisinsk utstyr.

Selskapet har også nylig uttalt at de har planer om å investere 6,5 milliarder dollar for å løsne pågående rettsaker, skriver avisen.

Andre utvalgte aksjer på listen til Wolfe Research var eBay og Vistra Energy.