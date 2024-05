Tek-selskaper med milliardinvesteringer i Frankrike

Den franske presidenten Emmanuel Macron har nå fått med seg tungvekterne Microsoft og Amazon i arbeidet med å fremme Frankrike som et knutepunkt for kunstig intelligens.

Teknologiselskapene Amazon og Microsoft planlegger å investere totalt 5,6 milliarder dollar i Frankrike i løpet av de neste årene.

Dette ble annonsert mandag under «Choose France» toppmøtet, et initiativ for å fremme utenlandske investeringer i Frankrike.

Microsoft uttalte at de forplikter seg til å investere 4 milliarder euro for å utvide sin sky- og AI-infrastruktur i Frankrike. I tillegg skal de finansiere AI-opplæring og støtte til Frankrike sin teknologiindustri, blant annet gjennom AI-startups.

Dette innebærer at de skal introdusere 25.000 av de mest avanserte databrikkene de har innen utgangen av 2025 og åpne et nytt datasenter i den franske byen Mulhouse.

«Denne store investeringen demonstrerer et stødig engasjement for å støtte digital innovasjon og økonomisk vekst i Frankrike», sa Microsofts president, Brad Smith, i uttalelsen, ifølge CNBC.

Rekordsum på 15 milliarder euro

Amazon på sin side forplikter seg til å investere 1,2 milliarder euro, noe som vil skape over 3000 jobber.

«Utvidelsen av vårt logistikknettverk støtter lokal økonomisk utvikling, skaper kvalitetsjobber og lar oss redusere karbonavtrykket av våre leveranser, samtidig som vi forbedrer den generelle kundeopplevelsen», sa Frederic Duval, Amazon-sjef i Frankrike, i en uttalelse på mandag.



Totalt sett fikk Frankrike angivelig en rekord på 15 milliarder euro i investeringsforpliktelser fra utenlandske selskaper ved det årlige Choose France-toppmøtet på mandag.