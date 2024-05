Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Christen Sveaas har aldri vært rikere. Nå er investoren god for 13,6 milliarder kroner, etter en økning på 4 milliarder på bare åtte måneder.

Mer enn halvparten av verdiene i Sveaas-selskapet Kistefos stammer fra pengemaskinen Advanzia Bank. Sveaas er også tungt investert i oljeservice, kunst og eiendom.

Seriegründer Erik Langaker skatteflyktet til Portugal i vinter, og nå har han solgt leiligheten på Gimle i Oslo, Norges dyreste leilighetsstrøk.

Langaker kjøpte den 270 kvadratmeter store leiligheten med tilhørende sokkelleilighet i 2018. Da betalte han 48 millioner kroner, en pris han kalte «helt galskap». Nå har han solgt for 56,5 millioner, men da uten sokkelleiligheten. Den skal selges separat.

Riulf Rustad gir seg som styreleder i gassprodusenten BlueNord for å bruke mer tid på egne investeringer, med noen hundre millioner kroner i tørt krutt.

Under Rustads ledelse har BlueNord steget fra 120 millioner til nesten 15 milliarder kroner i markedsverdi. Nå sier han at selskapet er i en veldig bra posisjon og at jobben hans er gjort.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om oljefondssjef Nicolai Tangen, som har skapt et spektakulært kunstmuseum av en kornsilo fra 1935.

Tangen sier Kunstsilo er det eneste reisemålet heretter, og at det må bygges to nye rullebaner på Kjevik for å ta unna trafikken. Vi gleder oss med ham. Norge kan være glad for at vi har en merkelig, rik og vittig sjef for verdens største statlige fond, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

Icelandic Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 11.00

SalMar: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

M Vest Water: Kl. 07.00, webcast kl. 13.00

Norconsult: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

Ocean Sun: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Omda: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Rana Gruber: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Nordhealth: Kl. 07.30, webcast kl. 13.00

Vow: Haakon VIIs gt. 2 kl. 09.00, webcast