Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at det mandag ble nok en rolig dag på Wall Street, og at det dermed er liten drahjelp å få derfra i dag.

«Nasdaq indeksen gjorde for øvrig best med en oppgang på 0,3 prosent, mens Dow Jones Industrial Average falt 0,2 prosent i går kveld. Investorer verden over venter nå på ferske inflasjonstall fra USA, deriblant dagens PPI-tall og morgendagens KPI-tall», skriver han.

Berntsen påpeker også at de asiatiske børsene mer eller mindre speilet de amerikanske i natt.

«For øvrig omsettes de fleste børsindeksene i verden nær all-time high, et tegn på generell optimisme blant investorene til tross for betydelig geopolitisk usikkerhet, «høye» renter, og lav økonomisk vekst», skriver analytikeren.

Asia

Det er små utslag på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei marginale 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,07 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,12 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,13 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 0,01 prosent.

I India stiger Nifty 50 0,09 prosent. Tall lagt frem sent mandag viste at inflasjonen i landet steg 4,83 prosent over året i april, marginalt over forventningene på 4,8 prosent.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,14 prosent til 83,49 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,15 prosent til 79,24 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Det endte blandet for Wall Street i ukens første handelsdag. Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,02 prosent, mens industritunge Dow Jones-indeksen gikk ned 0,2 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq steg nær 0,3 prosent.

De fleste av oss husker Gamestop-shortskvisen i 2021, da småsparerne på Reddit-forumet r/WallStreetBets samlet seg for å drive opp aksjekursen på Gamestop, og dermed tvinge ut shorterne i aksjen. Resultatet ble at aksjekursen steg over 1.700 prosent i løpet av én måned, etter at kampanjen gikk viralt.

Nå gjør aksjen nye bevegelser etter at Keith Gill, mannen som startet GameStop-shortskvisen i 2021, har postet sitt første innlegg på nesten tre år. Det er usikkert hva innlegget betyr, men Gamestop-aksjen steg over 74 prosent på Wall Street mandag til 30,47 dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Etter all-time high fredag vendte pilene nedover mandag. Hovedindeksen sto da børsen stengte i 1.416,45, ned 0,16 prosent.

Marie Roskrow har trukket seg som styreleder i ArcticZymes med øyeblikkelig virkning. I tillegg har Jane Theaker trukket seg som styremedlem, med henvisning til personlige årsaker. Aksjen falt mandag 5,9 prosent.

Photocure klatret 4,7 prosent til 60,50 kroner. Selskapet meldte søndag at National Medical Products Administration har akseptert Photocure-partner Asieris Pharmaceuticals medikamentsøknad for vurdering av Cevira for potensiell markedsføringstillatelse i Kina.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Icelandic Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 11.00

SalMar: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

M Vest Water: Kl. 07.00, webcast kl. 13.00

Norconsult: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast