Merkevareselskapet Jordanes vil utstede nye aksjer for 1,3 milliarder kroner før en notering på Oslo Børs som ventes å finne sted på eller rundt 28. mai, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Videre vil Jordanes Invest (med Jan Bodd, Stig T. Sunde og Karl Kristian Sunde på eiersiden) selge 863.301 aksjer for en kurs innenfor det indikerte intervallet på 29-35 kroner, noe som priser selskapet til 1,65-1,92 milliarder kroner før penger.

Annenhåndssalget ventes å dra inn 25-30 millioner kroner som skal gå til å styrke balansen og akselerere jakten på strategiske vekstmuligheter.

Videre har tilrettelegger DNB Markets en overtildelingsopsjon på inntil 15 prosent av nye og eksisterende aksjer tildelt og solgt som en del av børsintroduksjonen. For å legge til rette for en eventuell overtildeling ventes Storebrand-fondet Cubera VIII å inngå en avtale om utlån av det aktuelle antall aksjer.

Kjøpte Umoe-kjeden

Foruten Jordanes Invest er nevnte Cubera storeier med 33 prosent, mens Jens Ulltveit-Moe sitter på drøye 10 prosent etter at han solgte Umoe Restaurants til Jordanes under pandemien.

Samtidig er det inngått lock-up-avtaler med visse primærinnsidere, aksjonærer og selgerne av Backstube (som vil motta nye aksjer for rundt 378 millioner kroner etter fullført transaksjon) for 3-24 måneder. For medgründerne (konsernsjef Jan Bodd og styreleder Stig T. Sunde) gjelder en periode på 24 måneder, eller maksimalt 12 måneder fra eventuell avslutning av deres respektive arbeidsforhold.

Bøkene ventes åpnet ved børsens åpningstid i morgen 15. mai og lukket klokken 12.00 fredag 24. mai. Bookbuilding- og tegningsperioden kan utvides når som helst, men uansett ikke lenger enn til klokken 14.00 7. juni.

I fjor ble for tidlig

Ifølge en børsmelding for en drøy måned siden utforsket Jordanes om markedsforholdene var gunstige nok for en potensiell notering i løpet av 2024. Selskapet vurderte i mars i fjor en børsnotering i løpet av 2023 , men planene ble da lagt på is i påvente av bedre markedsforhold, ifølge E24.



Da emisjonen ble varslet i slutten av april, skrev Jordanes at provenyet og forventet EBITDA-vekst ville legge grunnlaget for en gjeldsgrad på under 3-gangeren ved utgangen av 2024.

Jordanes står bak merkevarer som Peppes Pizza, Synnøve Finden og Sørlandschips.

Pen resultatvekst

Konsernet omsatte i første kvartal i år for 1,7 milliarder norske kroner, 7,7 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor. Justert resultat før nedskrivninger (EBITA) kom inn på 110 millioner kroner, og steg dermed hele 32,4 prosent mot fjoråret.

I 2023 hadde Jordanes inntekter på 6,5 milliarder kroner, opp 11 prosent fra 2022. EBITA steg med 27,6 prosent til 509 millioner kroner.

Konsernet har i dag totalt 2.700 ansatte og ni produksjonsanlegg. 80 prosent av omsetningen kommer fra Norge, resten i hovedsak fra øvrige Norden.