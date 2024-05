Oslo Børs åpnet ned tirsdag morgen, men etter en halvtime hadde stemningen snudd. Det er imidlertid små bevegelser og relativt flatt.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.416,91, opp 0,03 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 944 millioner kroner.

Knallrødt

PetroNor -aksjen faller kraftige 14,40 prosent til 9,57 kroner etter at det mandag kveld ble kjent at selskapet, sammen med datterselskapet Hemla Africa Holding, har fått formell status som mistenkt i korrupsjonssak. På det laveste har aksjen i dag vært omsatt for 8,80 kroner.

Det var tilbake i 2021 at PetroNor-toppene Knut Søvold og Gerhard Ludvigsen pågrepet av Økokrim for grov korrupsjon knyttet til prosjekter i Afrika.

Mikrobatteriselskapet Ensurge meldte mandag ettermiddag at de jaktet ytterligere 100 millioner kroner til, få måneder etter at det hentet 60 millioner. Noen timer senere ble det meldt at selskapet har gjennomført en emisjon med et proveny på 84,9 millioner kroner til en kurs på 1,55 kroner.

Ensurge-aksjen er tirsdag ned 11,18 prosent til 1,63 kroner.

Kvartalsrush

SalMar faller 1,18 prosent til 670,00 kroner etter at tøffe vinterforhold, ekstremvær og manetangrep preget tungvekterens førstekvartalstall.

Oppdretteren fikk et operasjonelt driftsresultat på 1,5 milliarder kroner, ned fra 1,9 milliarder i samme periode fjor. Det var også svakere enn analytikernes forventninger på 1,7 milliarder kroner.

For Rana Gruber ga blant annet lavere jernmalmpriser et brått inntektsfall i første kvartal, og omsetningen endte på 285 millioner kroner, ned fra 493 millioner i samme periode i fjor. Rana-sjef Gunnar Moe ser imidlertid nå igjen en styrking av prisene, men aksjen faller tirsdag 6,40 prosent til 77,50 kroner.

Også Norse Atlantic faller etter sine kvartalstall, og aksjen er nå ned 6,06 prosent til 9,30 kroner. Med kraftig vekst i antall passasjerer kunne flyselskapet notere en omsetningsvekst på 97 prosent, men bunnlinjen ble imidlertid blodrød, og Norse tapte i første kvartal 679 millioner kroner før skatt.

Vow-aksjen faller 14,14 prosent til 6,62 kroner etter at de i morges la frem en EBITDA i første kvartal på 5,6 millioner kroner, ned fra 26,0 millioner i samme periode i fjor. Selskapet melder også at de nå er i gang med omfattende kostnadsreduksjonsprogrammer, som ventes å gi stadig mer positiv effekt gjennom året.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,22 prosent til 83,18 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,21 prosent til 78,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor stiger 0,10 prosent til 308,90 kroner, mens Aker BP er ned 0,18 prosent til 274,80 kroner. Vår Energi svekkes 0,84 prosent til 35,56 kroner.