Enda en eiendomsutvikler i Kina misligholder lån

Kinesiske eiendomsselskaper falt tirsdag, etter at nok en utvikler, Agile Group Holdings Ltd, meldte at det ikke hadde betalt renter på en seniorobligasjon på 483 millioner dollar innen fristen, 14. mai, fremkommer av en børsmelding fra selskapet.

Aksjen falt 15 prosent på Hongkong-børsen. En Bloomberg-indeks som følger kinesiske eiendomsutviklere falt 2,1 prosent, etter en 20 prosent oppgang de siste tre handelsdagene.

Agile slutter seg til en voksende liste av kinesiske eiendomsselskaper som sliter med gjeldsforpliktelser, inkludert selskaper som China Evergrande Group og Country Garden Holdings. Selskapet er nå verdsatt til 3 milliarder Hong Kong dollar, som tilsvarer 4,25 milliarder kroner.

Ifølge Bloomberg, var investorer forberedt på dette utfallet, ettersom obligasjonene ble handlet til svært lave nivåer rundt 9 cent per dollar.

Selskapet uttalte i børsmeldingen at de vil opprettholde kommunikasjonen med kreditorene for å finne en best mulig løsning og har foreløpig ikke mottatt krav om akselerert gjeldsbetaling.

Beijing forsøker å stimulere markedet

Kina har lettet på restriksjonene for boligkjøp i flere storbyer for å stimulere markedet og dempe nedgangen i sektoren, som står for minst 20 prosent av Kinas totale BNP, ifølge IMF. Beijing annonserte også planer om å utstede obligasjoner for 138 milliarder dollar, med oppstart denne uken.

Den kinesiske eiendomssektoren har vært i en vedvarende nedgang, med salgsvolumer som forblir svake i de fleste regioner. Ifølge Agile sine uoffisielle driftsresultater, var den samlede forhåndssalgsverdien for konsernet på 6,55 milliarder renminbi for første kvartal. Dette representerer en nedgang på henholdsvis 68 og 73,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2023 og 2022.