Handelsbanken: Markedsaktørene posisjonerer seg

Mandag var det små utslag på New York-børsen. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen viste vei med en oppgang på 0,2 prosent mens Dow Jones falt 0,2 prosent. S&P 500 endte uforandret.

«Markedsaktørene posisjonerer seg før onsdagens viktige inflasjonstall fra USA og dagens tale fra Powell», skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i en oppdatering fra Handelsbanken.

Tirsdag skal sentralbanksjef Jerome Powell holde en tale sammen med ESB-medlem Klaas Knot. Ved forrige rentemøte var Powell noe mer duete enn det markedet forventet.

Avviste spekulasjoner

«Gitt at nedgangen i kjerneinflasjonen har bremset noe mer opp de siste månedene, og takten i månedsveksten har derimot tiltatt, fryktet markedet at Fed kunne være åpen for å heve renten igjen dersom det var nødvendig. Powell avviste disse spekulasjonene og bekreftet at neste bevegelse i renten er kutt», understreker Midtgaard.

To dager etter rentemøtet fant sted ble arbeidsmarkedsrapporten fra USA publisert, og den viste at jobbveksten avtok noe mer enn ventet. Ifølge Handelsbanken har nivået på antall nye dagpengesøkere også tatt seg mer opp, og kan tyde på at arbeidsmarkedet nå kjøles videre ned i et raskere tempo enn vi har sett så langt.

Markedet leter nå etter signaler og hint for når første rentekutt vil finne sted. Rentemarkedet mener det er 80 prosent sannsynlighet for et september-kutt, men det er ikke før i november at første rentekutt er fullt priset inn.

Viktige inflasjonstall

Når det gjelder onsdagens inflasjonstall fra USA, forventer Handelsbanken at den samlede prisveksten har falt til 3,4 prosent, etter 3,5 prosent i mars, mens kjerneinflasjonen er ventet på 3,6 prosent, ned fra 3,8 prosent i mars.