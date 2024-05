«Vi anser ikke en egenkapitalinnhenting i år som usannsynlig», skriver analytiker Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets i en oppdatering. Aksjen stuper hele 17,12 prosent til 6,39 kroner.



PetroNor -aksjen får seg også en trøkk, men av helt andre grunner. Mandag kveld ble det kjent at selskapet, sammen med datterselskapet Hemla Africa Holding, har fått formell status som mistenkt i korrupsjonssaken. Aksjen faller 14,04 prosent til 9,61 kroner.

Datteren til presidenten ble hemmelig deleier da to norske forretningsmenn fikk lisenser, og startet det børsnoterte oljeselskapet. Økokrim har siden 2021 etterforsket direktørene for korrupsjon.

Mikrobatteriselskapet Ensurge meldte mandag ettermiddag at de jaktet ytterligere 100 millioner kroner til, få måneder etter at det hentet 60 millioner. Noen timer senere ble det meldt at selskapet har gjennomført en emisjon med et proveny på 84,9 millioner kroner til en kurs på 1,55 kroner.

Ensurge-aksjen er tirsdag ned 11,18 prosent til 1,63 kroner.

Eqva har signert en fusjonsavtale med Kvinnherad Elektro. Ifølge Eqva vil sammenslåingen øke omsetningen med mellom 160 og 175 millioner kroner i året. Avtalen forventes fullført i løpet av andre kvartal 2024 og vil tre i kraft innen utgangen av samme kvartal. Aksjen stiger 7,76 prosent til 3,89 kroner.

Resultater

SalMar faller 3,02 prosent til 657,50 kroner etter at tøffe vinterforhold, ekstremvær og manetangrep preget tungvekterens førstekvartalstall.

Oppdretteren fikk et operasjonelt driftsresultat på 1,5 milliarder kroner, ned fra 1,9 milliarder i samme periode fjor. Det var også svakere enn analytikernes forventninger på 1,7 milliarder kroner.

For gruveselskapet Rana Grube r ga blant annet lavere jernmalmpriser et brått inntektsfall i første kvartal, og omsetningen endte på 285 millioner kroner, ned fra 493 millioner i samme periode i fjor. Rana-sjef Gunnar Moe ser imidlertid nå igjen en styrking av prisene, men aksjen faller tirsdag 7,25 prosent til 76,80 kroner.

Også Norse Atlantic faller etter sine kvartalstall, og aksjen er nå ned 4,04 prosent til 9,50 kroner. Med kraftig vekst i antall passasjerer kunne flyselskapet notere en omsetningsvekst på 97 prosent, men bunnlinjen ble imidlertid blodrød, og Norse tapte i første kvartal 679 millioner kroner før skatt.