Beijing sier at de vil treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte sine rettigheter, etter at USAs president Joe Biden nå har kunngjort nye enorme tollsatser på import av elektriske kjøretøy og andre varer fra Kina.

– Kina er imot ensidig innføring av tollsatser som bryter med reglene i Verdens handelsorganisasjon, og vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte våre legitime rettigheter, sier Wang Wenbinden kinesiske utenriksdepartementets talsperson til reportere tirsdag under en vanlig pressebriefing kort tid før den bredt forventede kunngjøringen fra Det hvite hus.

Firedobling på elbiler

Elektriske kjøretøy importert fra Kina vil få tollsatsene øke mer enn firegangeren – fra 25 prosent til 100 prosent. Det gjøres for å utfordre Beijings praksis med å oppmuntre til aggressivt lave priser blant kinesiske elbilprodusenter.

– Det var viktig å ha et stort nok hopp i tariffene for å sikre at vi jevner ut forskjellene, og sørger for likt konkurransegrunnlag, sier en talsmann.

I tillegg til kinesiske elektriske kjøretøy vil økningen i USAs tollsatser gjelde import av stål og aluminium, halvledere, batterikomponenter, mineraler, solceller, kraner og medisinske produkter.

– Kina bruker den samme oppskriften som før for å drive sin egen vekst på bekostning av andre. De er rett og slett for stor til å følge sine egne regler, sier Lael Brainard, direktør for Det hvite hus' nasjonale økonomiske råd.

Trenger diversifisering

Den nye tollsatsen for solkomponenter vil være 50 prosent, mens resten av de målrettede importene vil tiltrekke seg tollsatser på 25 prosent. De vil bli implementert i løpet av de neste to årene.

– Kina kan ikke være det eneste landet som produserer ren teknologi for den verdenen vi trenger, sier en høytstående tjenestemann i Biden-administrasjonen.

– Vi trenger diversifisert, ikke konsentrert, produksjon av våre mest kritiske varer og teknologier. Det er den typen dynamikk vi tror vil føre til robuste forsyningskjeder og ren teknologi.

Resultat av hardt arbeid

Kinas handelsoverskudd har skutt i været de siste årene og nærmer seg nå 1.000 milliarder dollar, noe som har økt spenningene med den vestlige verden i USA og Europa.

Biden-administrasjonen og EU-tjenestemenn frykter at Beijing forsøker å takle et problem med subsidiebasert overkapasitet i sin avtagende økonomi ved å dumpe overskuddsprodukter på globale markeder.

Som svar på et separat spørsmål under pressebriefingen, la Wang til at:

– Veksten i Kinas nye energibransje — inkludert elektriske kjøretøy, litiumbatterier og fotovoltaiske produkter — er bygget på kontinuerlig teknisk innovasjon, komplette industri- og forsyningskjeder, og full markedsdeltakelse.

– Vår ledende posisjon er et resultat av komparativ fordel og markedsreglene kombinert, ikke av subsidier, sier Wang.