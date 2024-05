Meme-aksje doblet seg på få sekunder

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen og S6P 500 gått opp 0,1 prosent mens Dow Jones er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,7 prosent til 13,69.

GameStop

Keith Gill, mannen som startet GameStop-shortskvisen i 2021, postet nylig sitt første innlegg på nesten tre år, noe som bidro til å sende aksjen opp mer enn 74 prosent i mandagens handel.

Ifølge CNBC utgjør shortposisjonen i GameStop mer enn 24 prosent av alle aksjene som er fritt tilgjengelig for handel.

Innlegget, et bilde på X (Twitter) av en dataspiller som lener seg fremover i stolen for å konsentrere seg og ta spillet mer på alvor, er det første innlegget fra Gill siden 2021. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger GameStop ytterligere 98 prosent, før det ble innført børspause i aksjen.

Alibaba Group

Den kinesiske e-handelsgiganten Alibaba Group faller 6,0 prosent etter at selskapet la frem sine kvartalstall. Ledelsen annonserer nå at Alibaba skal øke aksjetilbakekjøpsprogrammet i tiden fremover.

Makro

Produsentprisene i USA økte med 0,5 prosent på månedsbasis i april, mens oppgangen var 2,2 prosent på årsbasis. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 2,2 prosent på årsbasis.

«Markedsaktørene posisjonerer seg før onsdagens viktige inflasjonstall fra USA og dagens tale fra Powell», skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i en oppdatering fra Handelsbanken.

Tirsdag skal sentralbanksjef Jerome Powell holde en tale sammen med ESB-medlem Klaas Knot. Når det gjelder onsdagens inflasjonstall fra USA, forventer Handelsbanken at den samlede prisveksten har falt til 3,4 prosent, etter 3,5 prosent i mars, mens kjerneinflasjonen er ventet på 3,6 prosent, ned fra 3,8 prosent i mars.