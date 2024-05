Droneselskap varsler omfattende restrukturering

Droneselskapet Nordic Unmanned meldte tirsdag etter Oslo Børs' stengetid at det har inngått en avtale om restrukturering med sine kreditorer og sin hovedaksjonær Tjelta Eiendom.

Restruktureringen innebærer en delvis konvertering av eksisterende sikret gjeld til egenkapital, reviderte vilkår for gjenværende gjeld og nye kortsiktige likviditetstiltak.

Tjelta Eiendom AS, som innehar over 50 prosent av selskapets aksjer, har forpliktet seg til å tilføre 23,5 millioner kroner i en privat plassering av 470 millioner nye aksjer til 0,05 kroner per aksje.

Stavanger-baserte Tjelta Eiendom eies av Viggo Tjelta.

– Det er betydelige substansverdier i selskapet. Gjennom årene er det lagt ned mye solid arbeid i selskapet, som har gitt et sterkt fundament for videre drift. For meg var det avgjørende med en god finansiell løsning for selskapets fremtid. Jeg tror Nordic Unmanned vil ha en sterk posisjon i et voksende marked, sa selskaps-eier Viggo Tjelta, til Finansavisen i oktober i fjor.

Nødvendig

Selskapet tar sikte på å hente minst 47 millioner kroner totalt. Dette følges opp av et tilsvarende tilbud, som sikrer at andre aksjonærer får mulighet til å delta på like vilkår.

Bakgrunnen for denne omfattende restruktureringen er en anerkjennelse av behovet for et mer håndterbart gjeldsnivå og sterkere likviditetsposisjon, melder selskapet.

Med utsettelser i leveranser og en bransje preget av sesongvariasjoner og ujevne kontantstrømmer, har det vært essensielt for Nordic Unmanned å omstrukturere sin finansielle posisjon, fremgår det av børsmeldingen.