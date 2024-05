DOF tjente 16 millioner dollar i første kvartal

Forsyningsrederiet Dof la tirsdag kveld frem tall for første kvartal.

Kvartalrapporten viste et resutlat før skatt på 16 millioner dollar, mot 11 millioner dollar på samme tid i fjor. Dette tilsvarer 173 millioner kroner.



Selskapet håvet inn 303 millioner dollar i inntekter, en økning fra 257 millioner i samme kvartal i fjor.

Dof hadde et driftsresultat på 95 millioner dollar i kvartalet, mot 84 millioner dollar tilsvarende periode i fjor.

Solid kvartal

Offshore-rederiene opplever for tiden en periode med gunstige forhold. Økt etterspørsel og reduksjon i antall tilgjengelige skip har ført til høyere utnyttelsesgrad og forbedret inntjening.

– Vi leverer nok et solid kvartal til tross for en normalt lavsesong i visse regioner. Gruppen har blitt tildelt flere kontrakter, spesielt for AHTS- og subsea-flåten. Anbudsaktiviteten har fortsatt å være høy, derfor forventer vi at ordreboken vil fortsette å vokse resten av året, uttaler toppsjef Mons Aase.

Dof kunngjør at de har justert opp den nedre grensen for sin EBITDA-guiding for 2024 til 490 millioner dollar, en økning fra tidligere 470 millioner dollar. Den reviderte guidingen for hele året ligger nå mellom 490 og 520 millioner dollar.

Markant oppsving

I gjennomsnitt var 87 prosent av flåten til DOF i drift dette kvartalet, noe som representerer en liten reduksjon fra første kvartal i fjor da 91 prosent var i arbeid.

Selskapet har nå en kontraktsdekning på 88 prosent for 2024 og 61 prosent for 2025, fremgår det.

Etter at DOF gjorde et comeback på Oslo Børs sist sommer følgende en konkurs, har aksjekursen deres økt betydelig. Siden begynnelsen av året har kursen steget med 66 prosent til 94,2 kroner.