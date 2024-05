Selv om han forventer at inflasjonen vil falle gjennom året, bemerker han at det ikke har skjedd så langt.

– Jeg tror det egentlig er et spørsmål om å holde politikken på dagens kurs lenger enn man hadde trodd, sa Powell under talen.

Powell gjentok imidlertid at han ikke forventer at Fed vil øke renten.

– Jeg tror ikke det er sannsynlig, basert på dataene vi har, at neste trekk vi gjør vil være en renteøkning. Jeg tror det er mer sannsynlig at vi vil være på et sted hvor vi holder styringsrenten der den er, sa han.

Tirsdag kom det nye tall på produsentprisene i USA, som økte med 0,5 prosent på månedsbasis i april, mens oppgangen var 2,2 prosent på årsbasis. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 2,2 prosent på årsbasis.

Når det gjelder onsdagens inflasjonstall fra USA, forventer Handelsbanken at den samlede prisveksten har falt til 3,4 prosent, etter 3,5 prosent i mars, mens kjerneinflasjonen er ventet på 3,6 prosent, ned fra 3,8 prosent i mars.

Fortsetter ferden

Gamestop -aksjen opplevde i mandagens handel nok en himmelferd, med en stigning på 74 prosent. Oppturen startet etter at Keith Gill, mannen som startet GameStop-shortskvisen i 2021, postet nylig sitt første innlegg på nesten tre år

Aksjen endte opp over 62 prosent tirsdag.

Den kinesiske e-handelsgiganten Alibaba Group falt 6,0 prosent etter at selskapet la frem sine kvartalstall tirsdag. Ledelsen annonserer nå at Alibaba skal øke aksjetilbakekjøpsprogrammet i tiden fremover.

Amazon var også blant selskapene som kom med nyheter i dag.

I ettermiddag kom nyheten om at Adam Selipsky, som er direktør for selskapets skytjenester, skal forlate selskapet. Han erstattes av nestsjef for salg og markedsføring Matt Garman, som overtar stillingen 3. juni, ifølge CNBC.

Amazon falt kort tid etter åpning, men endte opp svakt 0,3 prosent.