Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Forskere ved NTNU spår strømsjokk med kunstig intelligens.

Jonas Kristiansen Nøland er én av dem. Han sier det ikke er noen ende for kraftbehovet med kunstig intelligens – at det er et umettelig behov. Han varsler store sosiale kostnader ettersom datasentre skal ha kraft hele tiden, og ikke bare når det er mye kraft i systemet.

Norse Atlantic tapte nesten 700 millioner kroner i første kvartal . Dermed har flyselskapet tapt over 4 milliarder kroner siden oppstarten for tre år siden.

Selv om tapene hoper seg opp, er konsernsjef Bjørn Tore Larsen trygg på at ting er i ferd med å snu. Han sier flyselskapet er på god vei til å nå lønnsomhet på årsbasis.

Pengesekken er bunnskrapt i cleantech-selskapet Vow, og aksjen kollapser på børs. Nå frykter Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets at selskapet må hente penger.

Analytikeren mener også det er svært usannsynlig at selskapet oppnår en EBITDA på 242 millioner kroner resten av året, som må til for at det ikke havner i brudd med lånebetingelser.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at revidert nasjonalbudsjett er et stort gjesp. Det er ikke mulig å finne noe i budsjettet som gir grunnlag for kritikk eller oppgitthet.

Bruken av oljepenger øker med 9 milliarder kroner til 419 milliarder, og det blir 2,7 prosent av Oljefondet og godt innenfor handlingsregelen. Det renner penger inn i fondet, og gjør det lett for regjeringen, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

Lerøy Seafood: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

PetroNor E&P: Kl. 06.30

AF Gruppen: Kl. 07.00, Helsfyr Atrium kl. 08.30, webcast

Airthings: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.00, webcast

Austevoll Seafood: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

B2 Impact: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Circa Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Everfuel: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Ice Fish Farm: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Norbit: Kl. 07:00, webcast kl. 10.00

Odfjell Drilling: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00

Spir Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Techstep: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Tekna Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 13.00

Volue: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Elektroimportøren: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Hafnia: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 14.30

Beerenberg: Kl. 08.00, webcast kl. 09.30

Photocure: Kl. 08.00, webcast kl. 14.00

Sea1 Offshore: Kl. 08.00, tlf.konf. kl. 13.00