Oljeprisen stiger i påvente av CPI-tall fra USA

Oljeprisen stiger onsdag morgen. Brent-olje er opp 0,63 prosent til 82,94 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0,72 prosent til 78,61 dollar pr. fat.

Det amerikanske petroleumsinstituttet (API) rapporterte at amerikanske oljelagre falt med 3,1 millioner fat i uken som sluttet 10. mai. Det var betydelig mer enn den forventede nedgangen på 1,1 millioner fat.

Skogbranner i Canada, særlig i området Fort McMurray, har har ifølge CNN i tillegg bidratt til et strammere oljemarked i det nordamerikanske oljemarkedet.

Midtøsten

Uroen i Midtøsten var fokus under Qatar Economic Forum som pågår denne uken. Ifølge Bloombergs Ziad Daoud har konflikten mellom Israel og Hamas så langt hatt en begrenset global økonomisk påvirkning.

Daoud advarte tidligere om at skader på regionale oljefasiliteter eller stenging av en viktig eksportvei gjennom Hormuzstredet kunne sende oljeprisen opp til minst 150 dollar fatet. Bloomberg Economics' modeller anslår at slike nivåer vil utløse et fall i verdensøkonomien på 1 billion dollar.

USA-signaler

Markedet fikk tirsdag positive signaler fra den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell, som indikerte at den amerikanske økonomien forblir robust.

Amerikansk produsentprisindeks (PPI), som ble offentliggjort tirsdag, var også høyere enn forventet, noe som kan ha bidratt til frykt for en sterkere forbrukerprisindeks (CPI).