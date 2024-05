Oslo Børs stiger onsdag formiddag.

Etter halvannen times handel står hovedindeksen i 1.420,95, opp 0,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner.

Resultatrush

John Fredriksen-dominerte Avance Gas tjente rått med penger i et brennhet VLGC-marked i fjerde kvartal i fjor. Første kvartal i 2024 ble enda bedre. Det sender aksjen opp 10,50 prosent til 191,60 kroner.

Resultatet på bunnlinjen endte på rekordhøye 146 millioner dollar. Rederiet melder også at de betaler ut hele 165 millioner dollar, tilsvarende 2,15 dollar pr. aksje, i utbytte til aksjonærene. Det tilsvarer 112 prosent av nettoresultatet.

Et annet rederi, Hafnia , seilte inn et overskudd på 220 millioner dollar i løpet av årets tre første måneder, og melder samtidig om et rekordhøyt utbytte på 80 prosent av resultatet. Aksjen faller imidlertid 0,84 prosent til 89,00 kroner.

Seadrill la frem sine kvartalstall sent tirsdag kveld, og kunne melde om solide tall. Driftsresultatet endte på 80 millioner dollar, opp fra 51 millioner i første kvartal i fjor, mens ordrereserven er på 2,8 milliarder.

Seadrill gjentar samtidig sin guiding, og aksjen stiger onsdag 1,56 prosent til 554,50 kroner.

Lerøy Seafood klatrer 4,28 prosent til 51,85 kroner etter sine kvartalstall. Laksekjempen slo analytikernes forventninger med et et operasjonelt driftsresultat på 842 millioner kroner.