Otovo skapte blodbad for statens klimafond

Statens klimafond, Nysnø Klimainvesteringer, har omsider levert årsrapport for 2023. Fondet har et langt friere mandat enn det statlige Argentum, da Nysnø både kan investere i enkeltaksjer og fond.

Fasit viste et driftsresultat på minus 161,1 millioner kroner i året som gikk. Med det ender den akkumulerte gjennomsnittlige avkastningen etter kostnader på minus 1,3 prosent siden oppstart i 2018.

– Økonomisk og politisk usikkerhet har preget året som har gått. Antall transaksjoner, realiseringer (exit) og kapitalinnhenting har klart vært lavere enn tidligere år. Det er særlig sen-fase venture som ble rammet av nedgangen i 2023, kommenterer adm. direktør Siri Kalvig.

Nysnø er investert i 19 forskjellige vekstselskaper, noe Finansavisen tidligere har omtalt. I tillegg er det investert i 16 ulike grønne fond.

Årsresultat (Mill. nok) 2023 2022 Driftsinntekter −114,0 113,4 Driftsresultat −161,1 72,4 Resultat før skatt −87,3 96,6 Resultat etter skatt −87,3 96,6

Tapt 181 mill. på børs

Årsresultatet endte på minus 87,3 millioner kroner og er i stor grad drevet av en urealisert verdiendring i Otovo, ifølge rapporten.

Solcelleselskapet Otovo er den eneste investeringen klimafondet har, som er notert på børs. Selskapet har kollapset fullstendig, men Nysnø har fortsatt å kjøpe seg opp. I løpet av 2023 falt aksjekursen fra rundt 20 kroner pr. aksje til rett over 3 kroner mot utgangen av året. Fondet har registrert et papirtap på 181,4 millioner kroner knyttet til Otovo i 2023.

Så langt i år har blodbadet bare fortsatt og aksjen handles nå til rundt 1,68 kroner. Nysnø eier over 19 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 6,9 prosent. Siden årsskifte er papirtapet på ytterligere 32,3 millioner kroner.

I starten av mai trakk DNB-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo sin anbefaling i aksjen og vurderte tre utfall som mest sannsynlig:

1) en full overtakelse av majoritetseierne for å restrukturere selskapet; 2) et salg til et industrielt selskap; eller 3) at aksjen forblir børsnotert og eksisterende eiere gjennomfører en tegningsrettsemisjon og tilbakestiller egenkapitalverdien.

Fondet er også investert i batteriselskapet Morrow Batteries.

Sjefen dro inn over 3 mill.

Staten eier 100 prosent av aksjene i fondet med et mål om høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Ved utgangen av 2023 har Nysnø blitt tildelt 5,4 milliarder kroner fra staten siden 2018. I januar 2024 fikk fondet 1,85 milliarder kroner i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2023.

Adm. direktør Siri Kalvig fikk en samlet lønnspakke på 3,2 millioner kroner i 2023, sammenlignet med 3 millioner året før. Finansdirektør Bertel Ånestad fikk utbetalt 2,4 millioner kroner i året som gikk.

Statsminister Jonas Gahr Støre tjente 1,9 millioner kroner i 2023.