Den tyske bank- og forsikringsgiganten Allianz SE presenterte tall for første kvartal onsdag morgen. Aksjen er ned 1,30 prosent til 261,95 euro ved 10-tiden på Frankfurt-børsen.

Driftsresultatet økte med 6,8 prosent til 3,99 milliarder euro, som var 2 prosent høyere enn konsensusestimatet på 3,89 milliarder. Hoveddriverne var sterke resultater fra skadeforsikring og innstrømming av midler hos obligasjonsforvalteren Pacific Investment Management Co. (Pimco).

Rentepapirer i vinden

Pimco økte midler under forvaltning med 32,4 milliarder euro fra eksterne kunder, som er det høyeste i et kvartal på minst fem år, melder Bloomberg.

konsernsjefen Oliver Bäte påpeker at etter to år med utstrømminger fra rentepapirer, drar Pimco nå nytte av investors økte appetitt for obligasjoner etter at rentetoppen er nådd.

I forvaltningsvirksomheten økte driftsresultatet med 7 prosent i første kvartal, i tråd med forventningene. Ifølge finansdirektør Claire-Marie Coste-Lepoutre ser selskapet fortsatt sterk momentum hos Pimco også i april og midten av mai.

Økning i skadeforsikring og helse

Innen skadeforsikring steg resultatet med 10 prosent grunnet høyere priser og lave skadeutbetalinger. Dette er 5 prosent høyere enn analytikernes estimat på 1,97 milliarder.

Liv- og helseforsikring så en økning på 0,5 prosent, drevet av gunstige salgsimpulser i USA og Italia, samt høyere premievolumer i de fleste enheter.

Verdien av ny forretning (VNB) økte med 300 millioner euro til 1,3 milliarder euro, med en ny forretningsmargin på 5,7 prosent. Det var 13 prosent høyere enn konsensus.

Allianz opprettholder en sterk Solvency II-grad på 203 prosent ved utgangen av første kvartal 2024, sammenlignet med 206 prosent ved utgangen av 2023. Annualisert avkastning på egenkapital (RoE) havnet på 17,4 prosent, opp fra 16,1 prosent i 2023. Aksjonærenes egenkapital økte med 3 prosent til 60 milliarder euro.

Guidingen for driftsresultatet i år ligger mellom 13,8 og 15,8 milliarder euro, sammenlignet med 14,7 milliarder euro som Allianz tjente i 2023.