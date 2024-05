Storaksjonær bidrar til å senke aksje

Onsdag peker pilen marginalt opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.418,01 poeng, opp 0,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 82,57 dollar, opp 0,2 prosent. Equinor faller 2,4 prosent til 301,75 kroner, og går nå eks. utbytte på 0,35 dollar, mens Aker BP faller 0,3 prosent til 273,40 kroner.

John Fredriksen-dominerte Avance Gas fikk et nettoresultat på rekordhøye 146 millioner dollar i første kvartal, og rederiet betaler nå ut 165 millioner dollar, tilsvarende 2,15 dollar pr. aksje, i utbytte til aksjonærene. Det tilsvarer 112 prosent av nettoresultatet. Aksjen stiger 9,5 prosent til 189,80 kroner.

Tirsdag kveld meldte Ferd, investeringsselskapet til Johan H. Andresen, at det har solgt 22 millioner aksjer i Elopak til en kurs på 33,50 kroner stykket. Samlet gir det 740 millioner kroner for aksjeposten som er på 8,2 prosent av selskapet, som Ferd selv var med på å starte opp for 67 år siden. Ferd ga en rabatt på 2,95 kroner pr. aksje sammenlignet med sluttkurs tirsdag. Onsdag faller aksjen 5,4 prosent til 34,50 kroner.

Hafnia fikk et overskudd på 220 millioner dollar i årets første kvartal, og melder om et rekordhøyt utbytte på 80 prosent av resultatet. Aksjen faller 1,2 prosent til 88,70 kroner.

Seadrill stiger 1,5 prosent til 554,00 kroner etter at selskapet la frem sine kvartalstall. Driftsresultatet endte på 80 millioner dollar i første kvartal, opp fra 51 millioner dollar året før, mens ordrereserven er på 2,8 milliarder dollar.

Lerøy Seafood klatrer 3,6 prosent til 51,50 kroner etter sin kvartalspresentasjon, mens Austevoll Seafood stiger 2,0 prosent til 94,70 kroner etter sine kvartalstall.

I første kvartal omsatte Dof Gruppen for 303 millioner dollar, ned fra 257 millioner i samme periode i fjor, mens bunnlinjen endte på 16 millioner dollar. Aksjen faller 3,7 prosent til 90,75 kroner.

Norbit faller 8,3 prosent til 62,20 kroner etter at selskapet la frem tall som viste et driftsresultat på 41 millioner kroner i første kvartal, ned fra 79 millioner kroner året før.