Jamie Dimon, toppsjef i JP Morgan, oppfordrer USA til å redusere underskuddet snarere før enn senere, og advarer om at problemet sannsynligvis vil bli «langt mer ubehagelig» hvis man fortsetter å overse det.

Kommentarene hans kommer etter en periode med raske renteøkninger, skattekutt og massive stimuleringsprogrammer som var designet for å støtte økonomien under pandemien.

– USA har brukt mye penger både under og etter covid. Underskuddet vårt nå er på 6 prosent. Det er mye, men samtidig er det åpenbart at det driver vekst, sier Dimon i et intervju med Sky News.



– Hvilket land som helst kan låne penger og oppleve vekst, men det fører ikke alltid til god vekst. Så jeg tror vi i USA bør være klar over at vi må fokusere mer på underskuddet vårt. Det er viktig også for resten av verden, sier han.

Enorme underskudd

Føderale myndigheter har så langt brukt 855 milliarder dollar mer enn de har samlet inn i regnskapsåret 2024, ifølge USAs finansdepartement. Det gir et enormt nasjonalt underskudd.

For budsjettsåret 2023 kom regjeringens underskudd på 1.700 milliarder dollar, svimlende 18.300 milliarder kroner. Til sammenligning er Oljefondet tett oppunder 17.700 milliarder kroner i skrivende stund.



Underskuddet har hopet seg opp til tross for forsikringer fra USAs president Joe Bidens administrasjon om at Inflasjonsreduseringsloven ville barbere "hundrevis av milliarder" av underskuddet, i tillegg til å redusere prisene.

– Hvorfor vente?

Det er imidlertid ikke slik at USA kommer til å gå konkurs i anselig fremtid.

– Jeg tror ikke det kommer en stor reaksjon, og jeg tror ikke det skjer de neste årene, men jeg tror det er en av grunnene til at vi har høyere inflasjon.

– Et underskudd på 6 prosent og 100 prosent gjeldsgrad til BNP kan fortsette en stund, men jo tidligere vi fokuserer på det, jo bedre, sier Dimon.



Dimon sa han håpet at den amerikanske regjeringen fokuserer på å redusere underskuddet mens de fortsatt nyter en periode med robust økonomisk vekst.

– På et tidspunkt vil det skape et problem, og hvorfor skal du vente? sa Dimon.



– Problemet vil bli forårsaket av markedet, og da vil du bli tvunget til å håndtere det og sannsynligvis på en langt mer ubehagelig måte enn hvis du hadde håndtert det fra starten av.