Kobberfutures i New York har nådd nye høyder etter en betydelig shortskvis, ifølge Bloomberg.

Comex-futures har steget rundt 9,5 prosent over de siste syv handelsdagene, og handles nå til 5,0038 dollar pr. pund, eller 11.026 dollar pr. tonn for juli-kontrakter.

Denne kraftige økningen har resultert i markedets største backwardation noensinne, med september-kontraktene som handles til 4,82 dollar pr. pund, nesten 20 cent lavere enn juli-kontrakten. Backwardation oppstår når priser for fremtidige leveranser er lavere enn for nærstående leveranser.

Shortskvis

Prisstigningen på kobber skyldes hovedsakelig en shortskvis, hvor tradere som har satset på fallende priser blir tvunget til å kjøpe tilbake kontraktene til høyere priser for å dekke sine posisjoner.

Michael Cuoco, leder for hedgefondsalg for metaller hos StoneX Group, bemerket ifølge Bloomberg at «de som har satset på prisfall og de som eier futureskontrakter, blir presset,» og understreket det intense presset på tradere for å sikre metalleveranser.

Jia Zheng, leder for handel ved Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co., forklarte at shortskvis-forholdene forverres av logistiske utfordringer.

Ikke nok metall

«Tradere klarer kanskje ikke å sende nok metall fra kinesiske tollagre eller fra Europa før leveringsdatoen,» sa Zheng. Metall kan også hentes fra Amerika for å møte etterspørselen, men tidspunktet og logistikken kan være utfordrende.

Økningen i kobberprisene er også et resultat av økende etterspørsel fra sektorer som elektriske kjøretøy, kunstig intelligens og fornybar energi. Disse sektorene krever store mengder kobber til batterier, motorer og kabler.

Bank of America ser ifølge CNBC en økning på rundt 5 prosent i etterspørselen etter kobber fra elektriske kjøretøy og transportsektoren i år.