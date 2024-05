Viktige nøkkeltall sørger for rekordnoteringer på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i rekordhøye 16.602,44 poeng mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 39.744,04 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.271,55 poeng, hvilket også en en ny rekordnotering.

Oppdatert klokken 18.20: Etter nesten tre timers handel har Dow Jones gått opp 0,6 prosent, S&P 500 er opp 0,8 prosent mens Nasdaq har lagt på seg 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,2 prosent til 12,99.

Makrolettelse

Etter tre måneder med tegn til økende amerikansk inflasjon, var apriltallene bedre enn fryktet. Onsdagens tall for konsumprisindeksen i USA viste et lite fall i månedsveksten i kjerne-PCI, fra 0,4 til 0,3 prosent mens årstakten holdt seg uendret på 3,6 prosent.

– Dette var en lettelse etter tre negative overraskelser på rad, mener sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities.



I onsdagens morgenrapport fra DNB Markets beskrev sjeføkonom Kjersti Haugland inflasjonstallene som dagens store markedsbegivenhet. Hun ventet, som konsensus, et utfall som støtter opp om utsiktene til rentekutt fra høsten av.

Alphabet

Google har brukt sin årlige utviklerkonferanse, Google I/O, til å presentere sine kraftigste kunstig intelligens-modeller så langt. Ifølge CNBC hevder selskapet at den nye Gemini 1.5 Flash-modellen kan oppsummere samtaler, bildetekster og videoer, og trekke ut data fra store dokumenter og tabeller på en raskt og effektiv måte. Tirsdag klatret Alphabet-aksjen 0,7 prosent og i åpningsminuttene onsdag stiger den ytterligere 0,8 prosent.