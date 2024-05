Konglomeratet Berkshire Hathaway annonserte onsdag, gjennom papirer sendt til amerikanske tilsynsmyndigheter, sitt seneste aksjekjøp.

Kjøpet er det sveitsiske holdingselskapet Chubb Limited, som gjennom sine datterselskaper tilbyr et utvalg av forsikrings- og tjenesteprodukter til kunder over hele verden.

Berkshire Hathaway har kjøpt 26 millioner aksjer av Chubb, verdt 6,7 milliarder dollar. Selskapet blir med det Berkshire Hathaways niende største aksjepost, per utgangen av mars.

Aksjene til Chubb steg nesten 7 prosent i etterhandelen etter nyheten om Berkshires inntog. Så langt i år er aksjen opp om lag 12 prosent.

Ikke nevnt under årsmøte

Berkshire har kjøpt såkalte «mystery stocks» i tre kvartaler på rad. Det gir Berkshire konfidensiell behandling for å holde detaljene om en eller flere av sine aksjeinvesteringer hemmelige.

Kjøpet av Chubb-aksjer ble ikke nevnt under Berkshires årlige møte i Omaha tidligere denne måneden.

Mange hadde spekulert i om denne såkalte «mystery»-aksjen kunne være en bankaksje, ettersom konglomeratets aksjebeholdning innen «banker, forsikring og finans» økte med 1,4 milliarder dollar i første kvartal - etter en økning på 3,59 milliarder dollar i andre halvdel av fjoråret.

Det er relativt sjelden for Berkshire å be om konfidensiell behandling. Sist gang selskapet holdt et kjøp konfidensielt var da det kjøpte Chevron og Verizon i 2020, skriver CNBC.

