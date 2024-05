Ivar Arvid Molvær, Stavern-mann og tidligere radiograf, er blitt søkkrik på shippingaksjer. Aksjeporteføljen hans er nå verdt over en halv milliard kroner.

Klikk her for å se hvilke aksjer han har investert i.

Sundt, som er nest største eier i Norwegian, måker ut aksjer i flyselskapet. Siden nyttår har de solgt aksjer for rundt 650 millioner kroner.

Sundt-sjef Jakob Iqbal sier det er naturlig at de selger, siden de kom inn på en god kurs og selskapet har levert bra. Nå har investeringsselskapet 52 millioner aksjer igjen i Norwegian, som betyr at det har beveget seg helt ned mot flaggegrensen ved 5 prosent.

Fulle lagre og svakt salg har ført til kraftige kutt i produksjonen av fritidsbåter. Samtidig ligger årets salg på samme lave nivå som i fjor.

Askeladden Boats, som har levert gode resultater i mange år, produserte bare 200 båter i fjor. Det var halvparten av normalen. Ibizas produksjon var halvparten av det den var på topp, samtidig som gjennomsnittsstørrelsen er gått ned.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statens kjøp av Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner. DN insinuerer at staten betalte så mye for å gi en fordel til galleriet Astrup Fearnley, der Jonas Gahr Støres bestevenn og forlover, Knut Brundtland, er styremedlem.

Spørsmålet er om Støre var habil da Astrup-stiftelsene solgte Meraker Brug og staten var kjøper. Vi kan vanskelig se at statsministeren var inhabil, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Okeanis Eco Tankers: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 13.30

BEWi: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Borgestad: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Cyviz: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Eqva: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Nekkar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00, hos Clarkson Securities kl. 12.00

Nordic Aqua Partners: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Odfjell Technology: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.30

Xplora Technologies: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.00, webcast

Kid: Kl. 07.30, hos Pareto Securities kl. 08.30, webcast

Kredinor: Kl. 07.30, webcast kl. 09.30

Napatech: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 09.00

Scana: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Proximar Seafood: Webcast kl. 09.00

Arendals Fossekompani, Byggma, Frigaard Property Group, Hofseth BioCare, IDEX Biometrics, Induct, Santander Consumer Bank, S.D. Standard ETC, Standard Supply

Årsrapport:

Nordic Technology Group, Pyrum Innovations