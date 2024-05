Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Her er det viktigste som vil påvirke Oslo Børs i dag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 1,1] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,2 prosent.

Japans BNP for første kvartal falt med en årlig rate på 2 prosent. Det var mer enn de 1,5 prosent som var estimert i en Reuters-måling. Disse dataene kan sannsynligvis sette Bank of Japans planer om å heve renten i fare.

Endelig tall for Japans industriproduksjon viste en oppgang på 4,4 prosent i mars, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var industriproduksjonen ned 6,2 prosent.

Ifølge den foreløpige statistikken for måneden steg industriproduksjonen med 3,8 prosent sammenlignet med forrige måned og var ned 6,7 prosent sammenlignet med samme måned året før.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,7 prosent.

I India stiger Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,6 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,8 prosent.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 83,15 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 79,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisene steg onsdag ettermiddag etter statistikk fra EIA viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 2,5 millioner fat i forrige uke, mens det var ventet en nedgang på 1,4 millioner fat. En positivt mottatt inflasjonsrapport hjalp også på sentimentet blant de amerikanske aksjemarkedene.

Geopolitikk er også i fokus, der Russlands president Vladimir Putin torsdag morgen landet i Beijing i Kina for samtaler med president Xi Jinping. Dette er det første utenlandsbesøket til Putin siden presidentvalget i Russland. Samtidig sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at situasjonen i Kharkiv-regionen i det østlige Ukraina er blitt delvis stabilisert.

Onsdag trimmet Det internasjonale energibyrået (IEA) sin prognose for oljeetterspørselen i 2024 med 140.000 fat pr. dag, hovedsakelig som følge av svak etterspørsel i OECD-land. Etterspørselen ventes dermed å stige med 1,1 millioner fat pr. dag i år.

Wall Street

Positive inflasjonstall sendte New York-børsen opp onsdag. For første gang siden mars 2021 stengte alle ledende indekser i nye rekordhøyder samtidig.

Slik endte Wall Street onsdag:

Samleindeksen S&P 500 endte opp 1,22 prosent til 5.310,78 poeng.

endte opp 1,22 prosent til 5.310,78 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq la på seg 1,44 prosent til 16.748,72 poeng.

la på seg 1,44 prosent til 16.748,72 poeng. Industritunge Dow Jones økte 0,88 prosent til 39.905,4 poeng.

På samme tid endte den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten ned nesten 2 prosent til 4,356 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,6 prosent før den sluttet på 1.409,06 poeng.

Det John Fredriksen-dominerte rederiet Avance Gas fikk et nettoresultat på rekordhøye 146 millioner dollar i første kvartal, og rederiet betaler nå ut 165 millioner dollar i utbytte til aksjonærene. Det tilsvarer 112 prosent av nettoresultatet. Aksjen gikk opp 9,5 prosent til 189,80 kroner.

Tirsdag kveld meldte Ferd, investeringsselskapet til Johan H. Andresen, at det har solgt 22 millioner aksjer i Elopak til en kurs på 33,50 kroner stykket. Samlet gir det 740 millioner kroner for aksjeposten som er på 8,2 prosent av selskapet som Ferd var med på å starte for 67 år siden. Ferd ga en rabatt på 2,95 kroner pr. aksje sammenlignet med sluttkurs tirsdag. Onsdag falt aksjen 5,4 prosent til 34,50 kroner.

Problemene tårner seg opp for Dolphin Drillings Nigeria-jobb. Først uteble betalingene, og nå risikerer selskapet å ikke få flytte boreriggen fra oljefeltet. Onsdag falt aksjen 5,1 prosent til 5,63 kroner.