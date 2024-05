Oljeprisene stiger torsdag morgen

Oljeprisen er opp torsdag morgen. Brent-oljen er opp 0,53 prosent og handles nå til 83,19 dollar. WTI-oljen er opp 0,59 prosent til 79,09 fatet. Brent-oljen handles dermed rundt 10 prosent lavere enn årets topp.

Etter kjølige CPI-tall fra USA i går, sparket markedene fra seg i en «risk-on»-stemning. Det presset dollaren nedover, noe som i teorien gjør råvarer mer attraktive for utenlandske kjøpere.

Det internasjonale energibyrået (IEA) reduserte onsdag sin årlige vekstprognose for oljeetterspørselen med 140.000 fat per dag. Likevel ser IEA at den globale etterspørselen vil nå et årlig rekordnivå på 103,2 millioner fat daglig.

De nevnte estimatene er en del lavere enn kalkulasjonene til råvaregiganter som Gunvor Group og Trafigura, melder Bloomberg. Råvaregigantene forventer en vekst i etterspørselen på 1,4-1,5 millioner fat daglig.

Warren Patterson, leder for råvarestrategi i ING Groep, uttalte til Bloomberg at makrodata fra USA har økt forventningene om at Fed kan begynne å kutte rentene snart, noe som gir en viss støtte til oljeprisen. Han påpekte likevel at markedet forblir innenfor et visst prisspenn, og det trengs enten klarhet om OPEC+-politikken eller en ny katalysator for å bryte ut av dette.