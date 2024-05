(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner i grønt torsdag. Et par minutter etter handelen startet står hovedindeksen opp 0,39 prosent til 1.413,17.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 83,15 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 79,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Bevegelser

Idex Biometrics har gjort en rettet emisjon på 33,33 millioner aksjer til kurs 1,65 kroner, og med det hentet inn et bruttoproveny på 55 millioner kroner. Aksjen faller nå 7,4 prosent til 1,61 kroner.

Bewi rapporterte en omsetning i første kvartal 2024 som var rundt ti prosent lavere enn konsensus som følge av at markedsforholdene forblir utfordrende, påpeker Pareto Securities, som også viser til at justert EBITDA kom inn 30 prosent lavere enn konsensus.

«2024-estimatet for EBITDA ventes å bli redusert med omtrent ti prosent, men med første kvartal som sannsynlig bunnpunkt kan de kommende kvartalene bli interessante. Vi har for øyeblikket en holdanbefaling på Bewi», skriver meglerhuset.

Aksjen stuper 7,1 prosent.

Grieg Seafood har rapportert et operasjonelt driftsresultat på 292 millioner kroner i første kvartal 2024. sammenlignet med Infront-konsensus på 308 millioner kroner. Videre opprettholder selskapet slaktevolumguidingen for 2024 på 81.000 tonn.

ABG Sundal Collier fremholder at sterke resultater i Grieg Seafood Rogaland ikke var nok til å utligne svakere resultater andre steder, spesielt i Finnmark og NL. Videre legger meglerhuset merke til at mens selskapet opprettholder volumguidingen for 2024, ventes lave volumer og høye kostnader i andre kvartal 2024. Det ventes at konsensusestimatet for ebit i 2024 kommer ned over 10 prosent på grunn av høyere kostnader i andre kvartal og negativ volummiks (mindre fra Rogaland og mer fra BC)

DNB Markets venter at Grieg Seafood-aksjen vil falle 5-10 prosent i dag, og ser potensial for at ebit-konsensus for 2024 kan falle med 30 prosent.

Aksjen faller 5,3 prosent.

Odfjell Technology fikk en EBITDA på 212 millioner kroner i første kvartal 2024, mot 193 millioner samme periode året før. Styret i selskapet har vedtatt å utbetale et kvartalsutbytte på 35 millioner kroner, tilsvarende 0,89 kroner pr aksje, noe Fearnley Securities mener var noe skuffende med tanke på selskapets ordrereserve, positive utsikter og sterke likviditet.

«Mens vi opprettholder vårt positive syn på Odfjell Technology, forventer vi at aksjen vil falle ved åpning på grunn av utbytte og svakere marginer», skriver meglerhuset.

OTL-aksjen faller 2,3 prosent.