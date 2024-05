Verdens største hedgefond, Bridgewater Associates, forvalter i dag drøye 124 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Den anerkjente forvalteren Ray Dalio har i et intervju med Financial Times uttrykt bekymringer rundt amerikansk statsgjeld og en økende sannsynlighet for en borgerkrig.

«Jeg er bekymret for statspapirer på grunn av de høye gjeldsnivåene, som høye renter bidrar til,» sa Dalio. «Jeg er også bekymret for den avtagende etterspørselen etter å møte tilbudet, spesielt fra internasjonale kjøpere som er bekymret for USAs gjeldssituasjon og mulige sanksjoner.»

Congressional Budget Office (CBO) spår at USAs gjeld-til-BNP-forhold vil stige over sitt toppnivå fra andre verdenskrig på 106 prosent innen utgangen av tiåret.

Anbefalinger for investorer

Dalio forteller i intervjuet at investorer bør vurdere å flytte deler av sine midler utenlands.

Selv om «de beste delene av USA fortsatt er de beste delene av verden for kapitalisme og innovasjon», øker risikoen landet står overfor, noe som gjør geografisk diversifisering nødvendig, sa Dalio.

Dalio mener det er en økende sannsynlighet for en amerikansk «borgerkrig» – sannsynligheten for dette anslår han til å være et sted mellom 35-40 prosent. «Vi står nå på randen,» men vi «vet ikke om vi vil krysse over til mye mer turbulente tider.»

Borgerkrig?

Borgerkrigen Dalio forestiller seg er ikke nødvendigvis en der folk «griper til våpen og begynner å skyte», selv om et slikt scenario var mulig, sa han.

I stedet ser han det som en akselerasjon av den politiske polariseringen i amerikansk politikk som har funnet sted de siste tiårene. Denne borgerkrigen ville være en der «folk flytter til forskjellige stater som er mer i tråd med det de ønsker, og de følger ikke beslutningene til føderale myndigheter med motsatt politisk overbevisning».

Årets amerikanske presidentvalg er det viktigste i hans levetid og vil avgjøre de risikoene han ser, legger Dalio til.