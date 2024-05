Etter ni år som konsernsjef i Widerøe har Stein Nilsen bedt om å gå av.

Norwegian, som kjøpte Widerøe tidligere i år, har allerede satt i gang en prosess for å finne en etterfølger. Stein Nilsen vil fortsette i stillingen frem til ny leder for Widerøe er på plass.



– Widerøe er et fantastisk selskap, og det har vært et privilegium å få muligheten til å lede og jobbe med så mange flinke folk. Etter ni år med mange og krevende utfordringer, og i tillegg en pandemi, er nå Widerøe i en situasjon med stabil økonomi og drift og en avklart eiersituasjon. Det kjennes riktig ut for meg å gi stafettpinnen videre til en ny ansvarlig leder for virksomheten, sier Stein Nilsen.

– Stein er både en dyktig og kunnskapsrik leder, men han er også en kulturbygger mange i luftfarten kan lære av. Jeg skulle svært gjerne hatt Stein med videre, men respekterer selvsagt avgjørelsen, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Stein Nilsen kom til Widerøe i 2015 og har bidratt til å utvikle selskapet gjennom en svært krevende periode for norsk luftfart.

Selskapet har vokst fra 1.450 ansatte i 2015 til nesten 3.500 ansatte i 2024. En rekke nye ruter er blitt etablert både innenriks og utenriks. Omsetningen i Widerøe har i samme periode blitt mer enn doblet.