Hva de største investorene gjorde i første kvartal

I dag er det 45 dager siden forrige kvartal, noe som betyr fristen for innsendelse av «Form 13F» i USA. Det betyr at investorer og fond som forvalter over 100 millioner dollar må rapportere sine «long» porteføljer, for eksempel aksjer og ETF-er.

Michael Burry med gulleksponering

Michael Burry, kjent for å ha spådd «subprime» boliglånskrisen i 2008, forvalter Scion Asset Management, LLC.

Gjennom første kvartal har fondet oppført en gulleksponering ($PHYS) som utgjør 7,37 prosent av porteføljen. Andre nye posisjoner i første kvartal inkluderer: Cigna Holding ($CI) som utgjør 7,02 prosent og oljeselskapet BP utgjør 6,37 prosent.

Fondets største posisjoner er fortsatt kina-gigantene JD.Com og Alibaba, med henholdvis 9,53 prosent og 8,74 prosent. Burry har økt posisjonene relativt til forrige kvartal med henholdsvis 80 og 66,67 prosent.

Millennium fyrer inn 2 milliarder dollar i bitcoin ETFer

Millennium Management, et av verdens mest prestisjefylte hedgefond, særlig innen «multistrategy», har deltatt i Bitcoin-ETF-bonanzaen i første kvartal.

IBIT, Bitcoin ETFen til BlackRock, var favoritten med en ny posisjon på rundt 844 millioner dollar. FBTC, Fidelity sin, utgjorde 806 millioner dollar. Videre i synkende rekkefølge: GBTC, ARKB, BITB.

Den totale bitcoineksponeringen i ETFer ligger rundt 1,942 milliarder dollar. Det utgjør rundt 0,8 prosent av porteføljen.

Warren Buffett

Legenden Warren Buffett og Berkshire Hathaway Inc. rapporterer om en ny posisjon i forsikringsgiganten Chubb på 6,7 milliarder dollar. Det utgjør rundt 2,03 prosent av porteføljen.

Buffett solgte rundt 116 millioner aksjer i Apple, som krympet Berkshires eksponering mot tek-giganten med 12,83 prosent. Apple utgjør fortsatt 40,81 prosent av hele porteføljen.

Bill Ackham

13F-filinger viser noen små justeringer i Ackmans fond Pershing Square Capital Management. Porteføljen består av Chipotle som utgjør 19,84 prosent, Restaurant Brands International med 18,29 prosent, og Hilton Worldwide Holding med17,97 prosent.