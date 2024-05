Flertall på Stortinget vil utrede forbud mot kryptoutvinning

– Denne typen energisløsing betyr mer ødelagt natur, dårligere energisikkerhet og økte klimagassutslipp. Jeg er veldig glad for at så mange partier nå ser dette problemet og vil være med på å utrede et forbud, sier hun.

– Regjeringen oversolgte

I april gikk regjeringen ut i VG og sa at de vil stenge døren for kryptovaluta-utvinning i Norge. Men stortingsflertallet mener at regjeringens tiltak er for svake.

– Regjeringen lanserte at de ville ha en oversikt over hva datasentrene holder på med, som om det var et forbud. Det er det jo ikke. Da er vi nødt å be om å få utrede et skikkelig forbud mot kryptovalutautvinning, sier Rødts Sofie Marhaug.

– De oversolgte det, og sa det blir et forbud. Nei, det blir et påbud om å registrere og fortelle hva du skal gjøre, og så overlater man til kommunene å bestemme ja eller nei, sier Haltbrekken.

Kraftunderskudd

Utvinning av kryptovaluta skjer gjennom såkalt «mining», ofte i store datasentre som bruker mye energi. I fjor skrev Dagsavisen at kryptofabrikkenes strømforbruk i Nord-Norge alene, tilsvarer nesten hele strømårsforbruket for regionen Lofoten.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad peker på at vi er på vei mot knapphet på kraft.

– Da må man prioritere. Hvis man skal prioritere noe, så er det helt klart for KrF at kryptovaluta står for veldig lite verdiskapning i Norge. Kanskje tvert imot, sier han til NTB.

Frps Terje Halleland stemmer i:

– Det er knapphet på kraft som gjør at vi kommer i denne situasjonen. Vi har alltid hatt en innstilling til at de som ønsker kraft i Norge, skal få tilbud om kraft. Når vi nå er i denne situasjonen, ønsker vi en utredning av om det er mulig å holde kryptovaluta utenom. Jeg ser med spenning på hva regjeringen vil komme med, sier Halleland.

