Dette er favorittaksjene til Tigergutt

I løpet av årets første kvartal har Ole Andreas «Tigergutt» Halvorsens Viking Global foretatt flere store endringer i sine posisjoner på New York-børsen. Forvalteren, som Kapital har kåret til Norges 2. rikeste mann, med en formue på 63 milliarder kroner, har særlig justert sine teknologiplasseringer i perioden.

Solgte i Alphabet og Meta Platforms

Ifølge CNBC viser regulatoriske innberetninger til myndighetene i USA at Viking Global har kvittet seg med nærmere 3,3 millioner aksjer i Alphabet i løpet av årets tre første måneder, noe som utgjorde mer enn 450 millioner dollar, eller 4,8 milliarder kroner.

Tigergutt reduserte eierandelen i Meta Platforms fra litt over to millioner aksjer, verdsatt til mer enn én milliard dollar, til under 750.000 aksjer, noe som gir en eksponering på 355 millioner dollar. Ved utgangen av 2023 var Meta Platforms den 5. største posisjonen til Viking Global.

Kjøpte i Apple og Amazon

Samtidig har nordmannen kjøpt seg opp i Apple, og har nå en posisjon på 3,8 millioner aksjer, verdsatt til 660 millioner dollar, eller nærmere 7,1 milliarder kroner. Ifølge CNBC har Tigergutt også sikret seg nesten 1,6 millioner aksjer i Microsoft, verdt mer enn 670 millioner dollar.

Halvorsen har økt sin eksponering i Amazon med 40 prosent, og har nå mer enn 1,9 millioner aksjer i netthandelsgiganten, en post som verdsettes til mer enn 1,2 milliarder dollar. Det gjør Amazon til den 3. største investeringen i Viking Global.

Det er ikke bare teknologi-aksjer som har fanget Tigergutts oppmerksomhet. Han har også kjøpt aksjer i Clorox, Dollar Tree, Skechers og Las Vegas Sands i løpet av perioden, samtidig som han har mer enn doblet sin eierandel i U.S. Bancorp, som nå har blitt den 6. største posisjon i fondet.

I løpet av årets første kvartal kvittet Halvorsen seg blant annet med aksjene i Stryker, MetLife og Deere.