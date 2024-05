Walmart stiger etter kvartalsrapport

Walmart presenterte tall for første kvartal 2024. Aksjen er opp 6 prosent i førhandelen.

Inntektene havnet på 161,5 milliarder dollar, opp 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Salg fra amerikanske butikker som har vært åpne minst ett år, steg med 3,8 prosent. Sluttsummen på kvitteringer var flat, men transaksjonsvolumet var opp 3,8 prosent fra fjoråret.

Justert EPS (inntjening pr. aksje) var 0,6 dollar, mot ventet 0,53. Bruttomarginen økte 42 basispunkter. Den globale lagerbeholdningen falt 2,7 prosent, og 4,2 prosent i USA.

E-handel var vinneren av segmentene og endte opp 22 prosent fra fjoråret. Walmart fortsetter å satse på e-handelsvirksomheten og har sendt 4,4 milliarder pakker de siste 12 månedene.

Guidingen for justert inntjening vil ligge i øvre del, eller litt over, den opprinnelige guidingen på 2,23 til 2,37 dollar per aksje.

Walmart tiltrakk seg flere høyinntektsforbrukere, som bidro til vekst i nesten alle kategorier. Dette har sannsynligvis en negativ innvirkning på konkurrenter som Home Depot og Target.