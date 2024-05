Verdens største futuresbørs skal lansere en spot Bitcoin plattform

Verdens største futuresbørs, CME Group, har planer om å lansere en spot Bitcoin handelsplattform, skriver Financial Times.

CME tilbyr i dag kun Bitcoin futures, men planlegger altså en spot variant. For øyeblikket skjer mesteparten av Bitcoin handelen på offshore-børser som Binance og Coinbase. Et regulert alternativ vil kunne glede institusjonelle investorer som krever streng «due diligence». CME har overtatt Binance som verdens største leverandør av Bitcoinfutures.

CME har investert i infrastrukturen for å sikre trygg og effektiv handel med digitale aktiva. Plattformen vil bli drevet gjennom EBS-valutahandelsplattformen i Sveits, som har omfattende reguleringer for handel og lagring av kryptovaluta.

Det er meldt sterk interesse for å handle Bitcoin i et regulert miljø. Dette vil sannsynligvis gjøre det lettere for kvantitative investorer å drive med arbitrasje og «basis trades», som innebærer å utnytte små prisforskjeller i futures/derivativer og den underliggende aktivaen.

CME har ikke kommentert saken.