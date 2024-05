Rally etter sterke kvartalstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen gikk Nasdaq-indeksen ned 0,1 prosent og sto i 16.730,52 poeng mens Dow Jones steg 0,1 prosent til 39.935,32 poeng. S&P 500 steg 0,1 prosent til 5.312,86 poeng.

Onsdag ble det satt en rekke nye rekorder på New York-børsen, da Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq steg til nye rekordnoteringer.

Ikke langt inn i torsdagens handel når Dow Jones milepælen på 40.000 poeng. Kl. 17.35 er indeksen opp 0,34 prosent til 40.043,18 poeng.

S&P 500 stiger 0,16 prosent til 5.317,15 poeng og Nasdaq stiger 0,11 prosent til 16.762,48 poeng.

Store milepæler med runde tall har tidligere tiltrukket mye oppmerksomhet. Da Dow Jones for første gang passerte 10.000 poeng i mars 1999, ble det stort oppstyr. Begivenheten førte blant annet til capser med påskriften "Dow 10,000", som fortsatt kan kjøpes på Ebay, melder Marketwatch.

«Gårsdagens inflasjonstall fra USA fikk markedet til å puste noe lettet ut. Månedsveksten i totalinflasjonen avtok på marginen mer enn ventet, mens årsveksten i både total- og kjerneinflasjonen falt i tråd med markedsforventningene», skriver Handelsbanken i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,35 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,3 prosent til 12,41.

Walmart leverte

Walmart stiger 6,6 prosent etter at selskapet presenterte kvartalstall, hvor både inntekter og resultat var bedre enn forventet. Samtidig meldte ledelsen at de forventer å levere i den høye enden, eller litt over, sin tidligere helårsguiding.

Tigergutt

I løpet av årets første kvartal har Ole Andreas «Tigergutt» Halvorsens Viking Global foretatt flere store endringer i sine posisjoner på New York-børsen . Forvalteren, som Kapital har kåret til Norges 2. rikeste mann, med en formue på 63 milliarder kroner, har særlig justert sine teknologiplasseringer i perioden. Han har blant annet kjøpt seg opp i Apple og økt sin eksponering i Amazon.

Makro

222.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i forrige uke, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge konsensusestimatene fra Trading Economics var det ventet 220.000 søkere. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.794.000, opp fra 1.781.000 uken før. På forhånd var det ventet en måling på 1.780.000, ifølge Trading Economics.

Boligbyggingen i USA var opp 5,7 prosent i april på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 1,360 millioner boliger. Det var på forhånd ventet en årlig takt på 1,42 millioner boliger, ifølge Trading Economics.