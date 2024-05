Ved lunsjtider lå Oslo Børs dønn flatt, men mot stengetid steg børsen og endte opp 0,5 prosent.

Dagens bevegelser

EQVA-aksjen gjorde et byks etter at selskapet meldte at datterselskapet BKS Industri har inngått en kontrakt med Hydro. Aksjen steg 12 prosent.

Grieg Seafood la frem tall i morgentimene torsdag. Sjømatselskapet endte med et operasjonelt driftsresultat på 292 millioner kroner i første kvartal 2024. Sammenlignet med Infront-konsensus på 308 millioner kroner. Videre opprettholder selskapet slaktevolumguidingen for 2024 på 81.000 tonn.

Aksjen endte opp 4,1 prosent ved stengetid.

ABG Sundal Collier fremholder at sterke resultater i Grieg Seafood Rogaland ikke var nok til å utligne svakere resultater andre steder, spesielt i Finnmark og NL. Videre legger meglerhuset merke til at mens selskapet opprettholder volumguidingen for 2024, ventes lave volumer og høye kostnader i andre kvartal 2024.

DNB Markets ventet at aksjen ville falle 5-10 prosent i dag, og ser potensial for at ebit-konsensus for 2024 kan falle med 30 prosent.

Nordic Aqua Partners steg godt etter å ha lagt frem sterke kvartalstall, og endte dagen opp 11,9 prosent. Se intervju med adm. direktør Ragnar Joensen i Økonominyhetene.

Hofseth BioCare falt 8,9 prosent etter at selskapet la frem tallene for første kvartal. Selskapet fikk en omsetningsvekst på 18 prosent, men investorene satte ikke særlig pris på økningen i den negative kontantstrømmen.