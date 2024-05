Arne Fredly er venn av Haaland-familien og investerer tilsynelatende sammen med Erling og hans far Alfie. Hvis også Fredly også har investert samtidig med Haaland, vil det fremkomme i aksjonærlistene om kort tid.

Sterk utlånsvekst

Resultatet etter skatt ble 3,4 millioner dollar, mot 3,7 millioner i første kvartal 2023.

Netto utlån økte med hele 10 prosent i løpet av tre måneder, fra 341 millioner dollar til 377 millioner dollar.

– Vi er spesielt fornøyde med at vi greier å øke låne porteføljen med 10% med lån av god kvalitet i et marked som preges av et massivt tilbud av kreditt til shipping og offshore og med et korresponderende press på marginer, sier Sveen til Finansavisen.

Bokverdien ved utgangen av kvartalet var ifølge selskapet 1,59 dollar pr. aksje, opp fra 1,50 dollar i 2023. Det er justert for aksjesplitt, som skjedde i juni i fjor. Egenkapitalavkastningen lå på 14,3 prosent i første kvartal, mot 16 prosent i første kvartal i fjor.

Toppsjefen fremhever også at de blir valgt til tross for at de ikke er billigste alternativet.

– Vi føler at vi får god respons for vår kompetanse drevne plattform og driftskonsept som bygger på dyp industriell innsikt, fleksibilitet, gjennomføringsevne og generelt godt bank håndverk som resulterer i at vi blir valgt som långiver selv om vi ikke nødvendigvis er det billigste alternativet, sier Sveen.

Ifølge Marketwatch har banken en markedsverdi på om lag 940 millioner kroner.

Banken har ikke hatt noen kredittap, og heller ingen misligholdte lån. Det trekkes frem at Sparebank 1 Markets rangerer 108 norske banker, og M&M er den eneste banken som ikke har misligholdte lån.

Fersk børsinvestor

Haaland har gjort gode aksjekjøp siden han startet i fjor høst.

Han gjorde en kule på Höegh Autoliners som sin første investering i september, og han har også satt penger på «lottoaksjen» Nykode Therapeutics, Akastor og Entra.