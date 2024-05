Rødt på Wall Street - ny rekord for lavprisgigant

Saken oppdateres

Stemningen på Wall Street snudde torsdag, etter gårsdagens positive inflasjonstall og nye toppnoteringer for de ledende indeksene.

Industritunge Dow Jones falt 0,10 prosent til 39.869,38 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,21 prosent til 5.297,12 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,26 prosent til 16.698,32 poeng.

Kort tid etter handelen startet på Wall Street, nådde Dow Jones-indeksen ny milepæl på 40.000 poeng. Det holdt ikke lenge, og Dow Jones snudde fra grønt til rødt rett før stengetid.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,381 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,08 prosent til 12,44.

Ny rekord

Den amerikanske kjedegiganten Walmart steg til rekordnivåer torsdag, opp 6,97 prosent til 64 dollar, etter at selskapet presenterte sterke kvartalstall. Selskapet overgikk Wall Streets forventninger på profitt og inntekter, og ledelsen meldte at de forventer å levere litt over deres tidligere helårsguiding.

Forrige rekord ble satt 21. mars 2024, da aksjen stengte til 61,45 dollar.

Bevegelser

For Magnificent Seven-aksjene endte det blandet.

Blant dagens vinnere er Apple, som steg 0,08 prosent til 189,97 dollar, og Alphabet som økte 0,93 prosent til 174,11 dollar. Også Tesla steg 0,51 prosent til 174,87 dollar.

Microsoft falt 0,51 prosent til 420,93 dollar, og Amazon falt 1,29 prosent til 183,60 dollar. Nvidia endte ned 0,30 prosent til 943,46 dollar. Meta falt 1,74 prosent til 473,15 dollar.

Olje og krypto

Nordsjøoljen Brent Spot steg 0,48 prosent til 83,24 dollar fatet. WTI-oljen økte 0,85 prosent til 79,30 prosent.

Bitcoin falt 0,09 prosent til 65.113 dollar pr. coin. Ethereum falt tyngre, hele 2,78 prosent til 2.937,40 dollar.