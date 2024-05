Cannabis-aksjer høyere enn noensinne

En nylig kunngjøring på X fra USAs president Joe Biden om reklassifisering av cannabis har gitt cannabis-aksjer et skikkelig kick.

«Altfor mange liv har blitt snudd på hodet på grunn av vår mislykkede tilnærming til marihuana. Derfor tar (det amerikanske) Justisdepartementet i dag neste steg for å omklassifisere marihuana fra et Schedule I-stoff til et Schedule III-stoff under føderal lov» skrev presidenten på X torsdag kveld.

Reklassifiseringen vil innlemme cannabis i en "lavere" klasse, og stoffet vil bli likestilt med blant annet ketamin og anabole sterioder, som anses å ha nytte i medisinske sammenhenger, og med lavere potensiale for misbruk, skriver Marketwatch.

Reklassifiseringen vil gi større skattefradrag for cannabis-selskapene. Curaleaf Holdings har uttalt at de vil spare mer enn 150 millioner dollar i skatter for 2024.

Flere cannabis-selskaper stiger skarpt på denne kunngjøringen. TerrAscend steg med nesten 10 prosent på torsdag, mens Trulieve Cannabis-aksjene hoppet 10,2 prosent.

Også Canopy Growth økte med 14,7 prosent og Tilray Brands steg med 6,3 prosent.