Tall fra Kina viser at verdens nest største økonomi fikk en økning i på 2,3 prosent i detaljhandelen i april, mot ventede 3,8 prosent. Det er også en nedgang fra mars da økningen endte på 3,1 prosent.

Den kinesiske CSI 300-indeksen falt i morgentimene 0,3 prosent, før den nå har slått kraftig tilbake og er oppe 0,9 prosent.

På samme tid er Shangai-børsen opp 0,71 prosent.

Europeere mindre bekymret

En rapport fra Allianz slår fast at, til tross for økende risiko for exit av vestlige selskaper i Kina, som følge av økende politiske spenninger til USA, svarer 40 prosent av tyske- og 30 prosent av franske selskaper, at de forventer en økende tilstedeværelse i landet.

Ifølge rapporten svarer på samme tid 27 prosent av amerikanske selskaper at de planlegger å ekspandere i Kina.

Europeiske selskaper er klart mindre bekymret enn amerikanske selskaper, slår rapporten fast.

Rapporten fra Allianz kommer kun dager etter at USAs president, Joe Biden, annonserte at de vil firedoble tollen på importen av kinesiske elbiler.

Børsene i Asia

Samtlige av de ledende amerikanske indeksene endte torsdag ned etter å ha notert ned nye rekordhøyder onsdag. Også London, Paris og Frankfurt snudde onsdag ned.

De asiatiske markedene er fredag blandet, i det økt optimisme rundt mulig amerikanske rentekutt påvirker verdensmarkedene.

Japanske Nikkei 225 faller 0,34 prosent, mens den brede samleindeksen Topix er opp 0,3 prosent.

Sør-Koreas Kospivar er 0,93 prosent etter at landets arbeidsledighet holdt seg uendret på 2,8 prosent i april.

I Australia faller S&P/ASX 200 0,85 prosent.

Hong Kongs Hang Seng-indeks stiger 0,77 prosent.