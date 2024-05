Rundt kl. 19 norsk tid har Nasdaq-indeksen falt 0,07 prosent og står i 16.687,20 prosent. Dow Jones stiger 0,15 prosent og står i 39.930,76 poeng. S&P 500 stiger knappe 0,01 prosent og står i 5.297,43 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,423 prosent. Fryktindeksen VIX faller 2,09 prosent til 12,16.

GameStop-rally

Meme-aksjen GameStop la fredag frem foreløpige tall for første kvartal. Der kunngjorde de at salget forventes å ligge på mellom 872 millioner dollar og 892 millioner dollar, en nedgang fra 1,237 milliarder året før.

Spillgiganten forventer at nettoresultatet for første kvartal vil være et tap på mellom 27 millioner dollar og 37 millioner dollar, noe mindre enn tapet på 50,5 millioner dollar fra samme kvartal året før.

GameStop har nå også kunngjort planer om å selge opptil 45 millioner nye aksjer, melder flere medier, deriblant Financial Times og Bloomberg.



Aksjen har nettopp opplevd sin verste to-dagers periode siden 2021, etter å ha avsluttet torsdagens handel med en nedgang på 30 prosent.

Rundt kl. 19 norsk tid faller GameStop 25,42 prosent.

Ifølge Marketwatch har aksjen falt 43,2 prosent over de siste to handelsdagene, noe som gir det største to-dagers fallet siden aksjen tapte nesten 41 prosent tidlig i februar 2021.

Likevel er aksjen fortsatt opp 58 prosent for inneværende uke, etter å ha steget mandag og tirsdag da meme-aksjekrigen fra 2021 ble gjenopplivet da traderen Keith Gill, også kjent som «Roaring Kitty», postet på sin lenge inaktive X-konto.

Reddit nær rekord

Reddit kunngjorde torsdag kveld at de har inngått samarbeid med kunstig intelligens-selskapet OpenAI for å gjøre sitt innhold tilgjengelig for chatboten ChatGPT.

I fredagens førhandel var aksjen opp nesten 11 prosent. I starten på fredagens handel stiger aksjen 15,06 prosent til 65 dollar. Høyeste sluttkurs for aksjen er 65,11 dollar, som ble nådd i slutten av mars, ifølge Reuters.

Rundt kl. 19 norsk tid stiger aksjen 12,47 prosent til 63,55 dollar.

Høye forventninger til Nvidia

Tech-giganten Nvidia faller 1,16 prosent, etter å ha steget innledningsvis i fredagens handel.

Selskapet vil slippe resultatene for første kvartal den 22. mai, og det forventes at tallene vil bekrefte den store etterspørselen etter selskapets brikker til å drive kunstig intelligens-systemer.

Wall Street-konsensus, ifølge FactSet, forventer at Nvidia vil rapportere en omsetning på 24,53 milliarder dollar. Imidlertid antyder flere analytikere at for å tilfredsstille høye markedsforventninger, må Nvidia sannsynligvis rapportere nærmere 26 milliarder dollar og gi en guiding som indikerer lignende resultater for inneværende kvartal.