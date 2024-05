Stiger tosifret på samarbeid med OpenAI

Reddit kunngjorde torsdag kveld at de har inngått samarbeid med kunstig intelligens-selskapet OpenAI for å gjøre sitt innhold tilgjengelig for chatboten ChatGPT.

I førhandelen på Wall Street fredag, kl. 14.00 norsk tid, stiger aksjen 10,57 prosent til 62,34 dollar. Tidligere i førhandelen ble aksjen handlet til handlet til 64,25 dollar, nærme den høyeste sluttkursen på 65,11 dollar fra slutten av mars, skriver Reuters.

Tidligere har Reddit også inngått et samarbeid med Alphabet for å bruke sitt innhold til opplæring av Googles AI-modeller.

Partnerskapet med OpenAI forventes å tiltrekke flere brukere til Reddit-plattformen med en AI-forbedret opplevelse, samt økte annonseinntektene. OpenAI vil også integrere Reddits innhold i ChatGPT-modellen og bli en annonsepartner for Reddit.