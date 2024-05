Analytiker: Aksjen er ikke verdt én dollar

Det har vært høy volatilitet i GameStop, AMC og andre såkalte meme-aksjer denne uken. Det skriver CNBC.

Aksjene har blitt svært populære gjennom plattformer som Reddit og X (tidligere Twitter). Her flokker retail-investorer seg sammen og ser etter muligheter for å tjene raske penger.

Begrepet meme-aksje oppstod mellom 2020 og 2021 og går ut på at investorer tar sikte på å finne aksjer med stor shortandel, og sammen presse kursen opp for å tvinge hedgefond og andre shortselgere til å dekke posisjonene og drive opp aksjekursen.

Analytiker kaller det «zombie»-aksjer

En analytiker som tidligere har vært negativ til GameStop og andre teknologiaksjer, sier at selv om det fundamentale for noen av disse aksjene har bedret seg, er de fortsatt i farlig territorium.

David Trainer, som er adm. direktør i analysefirmaet New Constructs, sier at GameStop tidligere har vært på listen hans over det han kaller «zombie»-aksjer.

Han definerer slike aksjer som de selskapene som sannsynligvis vil bli verdt null i fremtiden. Han sier at disse aksjene brenner penger og ikke har nok kontanter til å overleve spesielt lenge, og må enten hente penger og vanne ut investorer eller gå konkurs.

«GameStop prises skyhøyt, har lavere lønnsomhet sammenlignet med konkurrenter og brenner mer penger enn tidligere», sa han til CNBC.

I 2022 hentet selskapet over én milliard dollar gjennom en emisjon.

Mener man skal passe seg for disse aksjene

Det er ikke bare GameStop Trainer sier er i faresonen og bør være forsiktig med. Aksjene han fremhever er AMC Entertainment Holdings, DoorDash, Robinhood, Tilray Brands og Beyond Meat.

«Aksjen er ikke verdt én dollar per aksje engang, og er ikke i nærheten av å være verdt den verdsettelsen markedet impliserer i dag», sa analytikeren.

Aksjen til handles til over 5 dollar på børsen i New York.

Han fremhever at de andre aksjene som DoorDash, Robinhood og Beyond Meat ikke har en profitabel forretningsmodell som over tid er bærekraftig. Mellom 2020 og 2022 har Robinhood brent 7,8 milliarder dollar i fri kontantstrøm, ekskludert oppkjøp.

«Å hente penger for å finansiere en virksomhet som brenner penger vil sannsynligvis koste dyrt, spesielt nå som kryptomarkedet kjølner og Robinhoods vekst bremser», sa Trainer