Alle øyne rettes mot Nvidia neste uke

Neste uke rettes alle øyne mot teknologiselskapet Nvidia, som skal slippe kvartalstall på onsdag.

Nvidia, som er stor innen kunstig intelligens og grafikkprosessering, har opplevd en markant oppgang i børsverdi, som nå står til imponerende 2274 milliarder dollar. Dette tilsvarer 22.300 milliarder norske kroner.

Flere amerikanske aksjer nådde «all-time-high» denne uken etter økt tro om rentekutt til høsten fra den amerikanske sentralbanken. Flere at de amerikanske indeksene fikk rekordnotering denne uken, hvor den brede samleindeksen S&P 500 nådde 5.300 poeng for første gang. Industriindeksen Dow Jones slo også rekord denne uken med 40.000 poeng for første gang.

Nvidia står nå i en posisjon hvor kvartalstallene neste uke kan få betydelige konsekvenser for indeksene, som S&P 500 og Nasdaq, på grunn av selskapets store markedsverdi.

Fredag falt Nvidia sin aksjekurs med nesten to prosent med en sluttnotering på 924 dollar.

61 av 68 analytikere på kjøp

Over de siste seks kvartalene har Nvidia slått analytikernes forventninger.

Etter at konsernsjef Jensen Huang kom med oppløftende uttalelser om fremtiden er forventningen til årets salg løftet med 80 prosent fra fjoråret.

For det kommende kvartalet spår analytikerne fra Piper Sandler at Nvidia vil overgå inntektsforventningene med ytterligere 1,5 til 2 milliarder dollar, hvor totalomsetningen er ventet å bli nesten 110 milliarder dollar, skriver CNBC.

Nvidia er et av de få selskapene som fortsatt bærer investorenes tillit med høye forventninger. På Bloombergs oversikt har totalt 61 av 68 analytikere kjøpsanbefaling på aksjen, men gjennomsnittskursmålet er det gjort lite med de siste ukene. Snittet ligger i dag på 1018 dollar.

Kan skape enorme svingninger

Resultatene for neste kvartal blir sett på som avgjørende for ikke bare å bekrefte selskapets fortsatte dominans innen AI og teknologi, men også for å muligens sette en ny retning for hele teknologisektoren.

Til tross for dette, advarer noen eksperter, som fondsforvalter Harald Jeremiassen, om at de skyhøye forventningene også medfører en risiko. Skulle Nvidia ikke leve opp til de oppblåste forventningene, kan det resultere i betydelige kursfall.



– Selve multippelen er ikke spesielt høy, men det som gjør meg bekymret er at man har dratt opp forventningene til underliggende resultatutvikling kraftig. Jeg er bekymret for om de fortsatt klarer å gå på vannet, som resultatveksten de siste kvartalene kan gi inntrykk av. Det er det største spenningsmomentet i det korte bildet, sa Holberg-forvalteren, til DN.

Han mener onsdagens rapport fort kan skape enorme svingninger i Nvidia-kursen.