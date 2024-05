Toppnoteringer i aksjemarkedet – mer til glede enn besvær

Gjestekommentar: Christian Lie, sjefstrateg, Formue

Christian Lie, Formue. Foto: Formue

Denne uken nådde norske, amerikanske og globale aksjemarkeder nye historiske toppnoteringer. Intuitivt er det fristende å tenke at toppen er et sted det bare kan gå nedover fra. Slik er det heldigvis ikke i aksjemarkedene, der nye rekordnoteringer over tid har vært mer regelen enn unntaket. Perioder med mange nye rekorder har ofte vært et signal om mer hyggelig avkastning i vente.

«Famous last words»

Det er alltid skummelt å skrive en kommentar som argumenterer for at den positive markedsutviklingen skal fortsette. Som jeg kommenterte til Dagens Næringsliv for noen dager siden, er det gode grunner til at kursene kan stige videre, men det mangler heller ikke på ting som kan stikke kjepper i aksjehjulene. Markedene vil alltid svinge, og faren for et tilbakeslag er alltid større etter en lengre periode med oppgang. Verdien av globale aksjer målt i norske kroner er tross alt opp over tjue prosent bare siden 27. oktober i fjor. Så ikke arrester meg dersom følgende optimistiske budskaper sammenfaller med noen dårlige dager i aksjemarkedene.

Da sier det seg selv at nye kursrekorder vil følge

Hvorfor stiger egentlig aksjemarkedet?

Det handler i prinsippet om to drivkrefter; vekst i selskapsinntjeningen og frykt/grådighet blant investorer. Inntjeningen er over tid en funksjon av økonomisk vekst. Det betyr at så lenge økonomien vokser vil etterspørselen etter varer og tjenester løftes, som igjen gir næringslivet samlet sett mulighet til å øke omsetning og inntjening. Fordi børsnoterte aksjer kan handles hvert sekund, minutt eller time, og fordi mer kortsiktige investorer kontinuerlig spekulerer i om økonomien og markedene skal opp eller ned, hvilke aksjer som har bra eller dårlig potensial og hvilket selskap som blir den neste børsraketten, vil også viljen til å betale mye eller lite for aksjene svinge. I perioder veldig mye.

I øyeblikket er optimisme mer fremtredende enn pessimisme med hensyn til utsiktene for økonomien og selskapsinntjeningen. Så lenge det er tilfelle er markedene også mer motstandsdyktige mot dårlige nyheter rundt ting som inflasjon, renter eller geopolitikk.

Poenget er likevel at så lenge økonomien og selskapsinntjeningen vokser over tid, skal også selskapsverdiene stige, og da sier det seg selv at nye kursrekorder vil følge i kjølvannet. Veksten kan vært spesielt god i perioder med god produktivitetsvekst, drevet av nye teknologiske innovasjoner. Mange tror kunstig intelligens kan gi oss en ny slik fase.

Det skremmende med kursrekorder er at man betaler en høyere pris for aksjene enn noen gang før. Det som er lett å glemme er at inntjeningen heller aldri har vært høyere.

Illustrasjon: Formue

Antallet rekorder vil svinge fra periode til periode

Siden 1950 ble det frem til og med mars 2024 satt 1.250 rekordnoteringer i S&P 500-indeksen. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 16 per år, eller en toppnotering på 6,7 prosent av alle handelsdager.