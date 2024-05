På sitt rentemøte 1. mai holdt den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) renten i ro i intervallet 5,25-5,50 prosent. Det var langt fra en overraskelse for de fleste, og akkurat som økonomene på forhånd hadde spådd.

Fed-sjef Jerome Powell ga imidlertid noen signaler om at rentetoppen var nådd, og kommende onsdag legges referatet fra rentemøtet frem. Det er noe av det viktigste som skjer kommende uke.

– Nå blir det spennende å se om referatet forsterker disse signalene eller om de vil peke på at rentene fortsatt kan heves, om det må til, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen.

Han trekker frem at referatet i seg selv er svært viktig.

– Særlig i en tid der såpass mange veier Fed-sjefens ord på gullvekt. Finansmarkedet, både for renter og aksjer, kan reagere mye på selv de minste signaler, påpeker han.

Nye signaler

Torsdag legges innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Managers Index) frem, både i Europa og USA.

– Europa har vært på svake nivåer og har luktet på rentekutt. I det siste har vi derimot sett klare tegn på bedring i EU-sonen, sier Knudsen, og påpeker at det ventede rentekuttet i juni derfor er mer usikkert enn det var inntil helt nylig.

– PMI-tallene vil gi oss gode hint om hvor vi er på vei, både når det gjelder prispresset i økonomiene, men også aktiviteten mer generelt og jobbveksten, sier sjeføkonomen.

Rentemøtet i Europa er drøyt to uker unna, 6.juni, og dette vil være siste løypemelding fra bedriftene før møtet.

– I USA derimot er det motsatt. Der har økonomien lenge gått såpass bra at rentekutt er utsatt flere ganger. I det siste har vi imidlertid sett noe svakere utvikling og selv servicebedriftene har varslet at det roer seg, sier Knudsen.

– Det blir spennende å se om PMI-tallene bekrefter denne noe svakere trenden. Det vil i så fall øke muligheten for rentekutt i september.

Nærmer seg slutten

Her hjemme legges det ikke frem noen viktige makrotall den kommende uken. Det verste resultatrushet er nå også over, etter at de siste ukene i stor grad vært preget av førstekvartalstall fra selskapene på Oslo Børs.

Noen selskaper gjenstår imidlertid, og den kommende uken er det flere fra shippingsektoren som legger frem sine rapporter. Blant de aller viktigste er John Fredriksen-selskapene Golden Ocean og Flex LNG, som presenterer tall henholdsvis onsdag og torsdag.

Fra samme sektor legger også Cool Company, Awilco LNG, Höegh LNG og Himalaya Shipping frem sine rapporter kommende uke. Blant andre selskaper verdt å nevne er også Tor Olav Trøims Borr Drilling, Eidesvik Offshore og Selvaag Bolig.